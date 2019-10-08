Radio Babnet Tunisie On Air:   

المنستير: الحزب الدستوري الحر يفوز بأغلب الأصوات بمعتمدية المنستير

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - حصلت القائمة الحزبية "الحزب الدستوري الحر" على مجموع 7671 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها لكلّ القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية، والبالغ عددها 29 ألفا و879 صوتا بمعتمدية المنستير، لتكون أوّل قائمة في هذه المعتمدية.

وتأتي في الترتيب الثاني قائمة قلب تونس ب4109 أصوات، وبعدها قائمة حركة النهضة بمجموع 4021 صوتا، وبني وطني 1607 من الأصوات، وإثرها التيار الديمقراطي بجملة 1572 صوتا، وائتلاف الكرامة ب1320 صوتا.


واقترع بدائرة المنستير مجموع 152 ألفا و978 ناخبا وناخبة من مجموع 324 ألفا و410 ناخبا وناخبة مسجلين في الانتخابات التشريعية بدائرة المنستير.

  
  
     
  
cadre-19e9c671398b607de35a0dd311644df9-2019-10-08 00:44:58






0 de 0 commentaires pour l'article 190585



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الثلاثاء 08 أكتوبر 2019 | 9 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:21 17:55 15:23 12:14 06:20 04:54
21°
 23° % 68 :الرطــوبة
تونــس 19°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
23°-1927°-2027°-2025°-1928°-18
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570516762|190585 212|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires