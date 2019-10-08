المنستير: الحزب الدستوري الحر يفوز بأغلب الأصوات بمعتمدية المنستير

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- حصلت القائمة الحزبية "الحزب الدستوري الحر" على مجموع 7671 صوتا من مجموع الأصوات المصرح بها لكلّ القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية، والبالغ عددها 29 ألفا و879 صوتا بمعتمدية المنستير، لتكون أوّل قائمة في هذه المعتمدية.وتأتي في الترتيب الثاني قائمة قلب تونس ب4109 أصوات، وبعدها قائمة حركة النهضة بمجموع 4021 صوتا، وبني وطني 1607 من الأصوات، وإثرها التيار الديمقراطي بجملة 1572 صوتا، وائتلاف الكرامة ب1320 صوتا.واقترع بدائرة المنستير مجموع 152 ألفا و978 ناخبا وناخبة من مجموع 324 ألفا و410 ناخبا وناخبة مسجلين في الانتخابات التشريعية بدائرة المنستير.