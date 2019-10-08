سليانة: تقدم حركة النهضة على قلب تونس بفارق 54 صوتا

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أسفرت النتائج النهائية بالدائرة الانتخابية بسليانة عن تقدم حركة النهضة على حزب قلب تونس بفارق 54 صوتا.
وفي ما يلي توزيع المقاعد، حسب النتائج الأولية:
ـ حركة النهضة 5812 (مقعد واحد)
ـ قلب تونس 5758 (مقعد واحد)
ـ قائمة "بذل وعطاء" 2968 (مقعد واحد)
ـ تحيا تونس 2730 (مقعد واحد)
ـ الحزب الدستوري الحر 2694 (مقعد واحد)
ـ قائمة "سليانة في عينينا" 2318 (مقعد واحد)
أما النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسليانة حسب المعتمديات، فقد كانت كما يلي:
//معتمدية الروحية 4883 صوت
*امل و عمل 788
*تونس اخرى 887
*الحزب الدستوري الحر 634
*قلب تونس 533
*اوفياء للوطن 389
*النهضة 357
//معتمدية العروسة 2363
*النهضة532
*قلب تونس 438
*الجبهة 200
*التيار الديموقراطي 109
*الدستوري الحر 87
//معتمدية الكريب 4649
*اليد في اليد 965
*صوت لنفسك صوت لسليانة 554
*قلب تونس 541
*احبك سليانة 300
*الحزب الاشتراكي 210
* الجبهة146
//معتمدية برقو 3064
*سليانة في عينينا 971
*قلب تونس 297
*النهضة 230
*بذل وعطاء 136
* الاتحاد الديموقراطي 135
*الجبهة114
*تحيا تونس 107
//معتمدية بورويس 3267
*الجبهة 662
*النهضة 381
*قلب تونس 286
*الحزب الدستوري 273
*تحيا تونس 233
*حركة الشعب 135
//معتمدية قعفور :4340
*حقي نعيش: 810
*قلب تونس: 753
*النهضة : 441
*حركة الشعب :164
*سليانة الخير: 161
*تحيا تونس :140
//معتمدية مكثر 6588
*بذل وعطاء 1517
*النهضة 1007
*الحزب الدستوري الحر 92
*قلب تونس 515
*مع بعضنا نبنيو سليانة 478
*العين الحمراء 393
//معتمدية بوعرادة 4052
*حركة النهضة 724
*قلب تونس 648
*التيار الديموقراطي 477
*مع بعضنا نبنيو سليانة 260
*الجبهة 151
*الحزب الدستوري الحر 157
//معتمدية سليانة الشمالية 7766.
*قلب تونس 845
*الحزب الدستوري 677
*حركة الشعب 649
*حركة النهضة 646
*احبك سليانة 402
*سليانة في عينينا 377
//معتمدية سليانة الجنوبية 6977.
*حركة النهضة 643
*قلب تونس 568
*صوت الفلاحين 523
*الاقلاع 512
*الحزب الدستوري الحر 439
*سليانة في عينينا 324
//معتمدية كسرى 3459
*تحيا تونس 1272
*بذل وعطاء 340
*قلب تونس 344
*حركة النهضة 303
*احبك سليانة 102
*ائتلاف الكرامة 93
يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت بالدائرة الانتخابية بسليانة 38،78 بالمائة.
وفي ما يلي توزيع المقاعد، حسب النتائج الأولية:
ـ حركة النهضة 5812 (مقعد واحد)
ـ قلب تونس 5758 (مقعد واحد)
ـ قائمة "بذل وعطاء" 2968 (مقعد واحد)
ـ تحيا تونس 2730 (مقعد واحد)
ـ الحزب الدستوري الحر 2694 (مقعد واحد)
ـ قائمة "سليانة في عينينا" 2318 (مقعد واحد)
أما النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسليانة حسب المعتمديات، فقد كانت كما يلي:
//معتمدية الروحية 4883 صوت
*امل و عمل 788
*تونس اخرى 887
*الحزب الدستوري الحر 634
*قلب تونس 533
*اوفياء للوطن 389
*النهضة 357
//معتمدية العروسة 2363
*النهضة532
*قلب تونس 438
*الجبهة 200
*التيار الديموقراطي 109
*الدستوري الحر 87
//معتمدية الكريب 4649
*اليد في اليد 965
*صوت لنفسك صوت لسليانة 554
*قلب تونس 541
*احبك سليانة 300
*الحزب الاشتراكي 210
* الجبهة146
//معتمدية برقو 3064
*سليانة في عينينا 971
*قلب تونس 297
*النهضة 230
*بذل وعطاء 136
* الاتحاد الديموقراطي 135
*الجبهة114
*تحيا تونس 107
//معتمدية بورويس 3267
*الجبهة 662
*النهضة 381
*قلب تونس 286
*الحزب الدستوري 273
*تحيا تونس 233
*حركة الشعب 135
//معتمدية قعفور :4340
*حقي نعيش: 810
*قلب تونس: 753
*النهضة : 441
*حركة الشعب :164
*سليانة الخير: 161
*تحيا تونس :140
//معتمدية مكثر 6588
*بذل وعطاء 1517
*النهضة 1007
*الحزب الدستوري الحر 92
*قلب تونس 515
*مع بعضنا نبنيو سليانة 478
*العين الحمراء 393
//معتمدية بوعرادة 4052
*حركة النهضة 724
*قلب تونس 648
*التيار الديموقراطي 477
*مع بعضنا نبنيو سليانة 260
*الجبهة 151
*الحزب الدستوري الحر 157
//معتمدية سليانة الشمالية 7766.
*قلب تونس 845
*الحزب الدستوري 677
*حركة الشعب 649
*حركة النهضة 646
*احبك سليانة 402
*سليانة في عينينا 377
//معتمدية سليانة الجنوبية 6977.
*حركة النهضة 643
*قلب تونس 568
*صوت الفلاحين 523
*الاقلاع 512
*الحزب الدستوري الحر 439
*سليانة في عينينا 324
//معتمدية كسرى 3459
*تحيا تونس 1272
*بذل وعطاء 340
*قلب تونس 344
*حركة النهضة 303
*احبك سليانة 102
*ائتلاف الكرامة 93
يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت بالدائرة الانتخابية بسليانة 38،78 بالمائة.
En continu
- Hier 21:51 صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:52 قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات
- Hier 20:28 ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس
- Hier 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- Hier 16:32 الهايكا: تسليط خطية مالية على قناة الزيتونة
- Hier 16:20 حركة النهضة والفرصة الأخيرة
- Hier 15:47 النتائج الحينية للانتخابات التشريعية 2019
- Hier 14:51 الشواشي يقترح حكومة إنقاذ وطني غير متحزبة
- Hier 14:07 نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة
- Hier 00:36 المأزق
- Hier 22:45 توزيع المقاعد في البرلمان حسب سيغما كونساي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:21
|17:55
|15:23
|12:14
|06:20
|04:54
|
21°
|23°
|% 68
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|23°-19
|27°-20
|27°-20
|25°-19
|28°-18
Follow @babnet_Tunisie
(201 415) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 322) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 801) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 470) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(105 272) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 77 174) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 546) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 72 865) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 942) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 120) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 991) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 320) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 58 705) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 560) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 328) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 211) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 879) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 791) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 765) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
( 52 635) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: محمد عبّو يشترط على النهضة لمشاركتها في الحكم وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري ورئيس حكومة مستقل