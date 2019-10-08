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سليانة: تقدم حركة النهضة على قلب تونس بفارق 54 صوتا

Mardi 08 Octobre 2019

Mardi 08 Octobre 2019
وات - أسفرت النتائج النهائية بالدائرة الانتخابية بسليانة عن تقدم حركة النهضة على حزب قلب تونس بفارق 54 صوتا.

وفي ما يلي توزيع المقاعد، حسب النتائج الأولية:


ـ حركة النهضة 5812 (مقعد واحد)

ـ قلب تونس 5758 (مقعد واحد)

ـ قائمة "بذل وعطاء" 2968 (مقعد واحد)

ـ تحيا تونس 2730 (مقعد واحد)

ـ الحزب الدستوري الحر 2694 (مقعد واحد)

ـ قائمة "سليانة في عينينا" 2318 (مقعد واحد)

أما النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسليانة حسب المعتمديات، فقد كانت كما يلي:

//معتمدية الروحية 4883 صوت

*امل و عمل 788

*تونس اخرى 887

*الحزب الدستوري الحر 634

*قلب تونس 533

*اوفياء للوطن 389

*النهضة 357

//معتمدية العروسة 2363

*النهضة532

*قلب تونس 438

*الجبهة 200

*التيار الديموقراطي 109

*الدستوري الحر 87

//معتمدية الكريب 4649

*اليد في اليد 965

*صوت لنفسك صوت لسليانة 554

*قلب تونس 541

*احبك سليانة 300

*الحزب الاشتراكي 210

* الجبهة146

//معتمدية برقو 3064

*سليانة في عينينا 971

*قلب تونس 297

*النهضة 230

*بذل وعطاء 136

* الاتحاد الديموقراطي 135

*الجبهة114

*تحيا تونس 107

//معتمدية بورويس 3267

*الجبهة 662

*النهضة 381

*قلب تونس 286

*الحزب الدستوري 273

*تحيا تونس 233

*حركة الشعب 135

//معتمدية قعفور :4340

*حقي نعيش: 810

*قلب تونس: 753

*النهضة : 441

*حركة الشعب :164

*سليانة الخير: 161

*تحيا تونس :140

//معتمدية مكثر 6588

*بذل وعطاء 1517

*النهضة 1007

*الحزب الدستوري الحر 92

*قلب تونس 515

*مع بعضنا نبنيو سليانة 478

*العين الحمراء 393

//معتمدية بوعرادة 4052

*حركة النهضة 724

*قلب تونس 648

*التيار الديموقراطي 477

*مع بعضنا نبنيو سليانة 260

*الجبهة 151

*الحزب الدستوري الحر 157

//معتمدية سليانة الشمالية 7766.

*قلب تونس 845

*الحزب الدستوري 677

*حركة الشعب 649

*حركة النهضة 646

*احبك سليانة 402

*سليانة في عينينا 377

//معتمدية سليانة الجنوبية 6977.

*حركة النهضة 643

*قلب تونس 568

*صوت الفلاحين 523

*الاقلاع 512

*الحزب الدستوري الحر 439

*سليانة في عينينا 324

//معتمدية كسرى 3459

*تحيا تونس 1272

*بذل وعطاء 340

*قلب تونس 344

*حركة النهضة 303

*احبك سليانة 102

*ائتلاف الكرامة 93

يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت بالدائرة الانتخابية بسليانة 38،78 بالمائة.

  
  
     
  
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