سليانة: تقدم حركة النهضة على قلب تونس بفارق 54 صوتا

Mardi 08 Octobre 2019



وات

- أسفرت النتائج النهائية بالدائرة الانتخابية بسليانة عن تقدم حركة النهضة على حزب قلب تونس بفارق 54 صوتا.وفي ما يلي توزيع المقاعد، حسب النتائج الأولية:ـ حركة النهضة 5812 (مقعد واحد)ـ قلب تونس 5758 (مقعد واحد)ـ قائمة "بذل وعطاء" 2968 (مقعد واحد)ـ تحيا تونس 2730 (مقعد واحد)ـ الحزب الدستوري الحر 2694 (مقعد واحد)ـ قائمة "سليانة في عينينا" 2318 (مقعد واحد)أما النتائج الأولية بالدائرة الانتخابية بسليانة حسب المعتمديات، فقد كانت كما يلي://معتمدية الروحية 4883 صوت*امل و عمل 788*تونس اخرى 887*الحزب الدستوري الحر 634*قلب تونس 533*اوفياء للوطن 389*النهضة 357//معتمدية العروسة 2363*النهضة532*قلب تونس 438*الجبهة 200*التيار الديموقراطي 109*الدستوري الحر 87//معتمدية الكريب 4649*اليد في اليد 965*صوت لنفسك صوت لسليانة 554*قلب تونس 541*احبك سليانة 300*الحزب الاشتراكي 210* الجبهة146//معتمدية برقو 3064*سليانة في عينينا 971*قلب تونس 297*النهضة 230*بذل وعطاء 136* الاتحاد الديموقراطي 135*الجبهة114*تحيا تونس 107//معتمدية بورويس 3267*الجبهة 662*النهضة 381*قلب تونس 286*الحزب الدستوري 273*تحيا تونس 233*حركة الشعب 135//معتمدية قعفور :4340*حقي نعيش: 810*قلب تونس: 753*النهضة : 441*حركة الشعب :164*سليانة الخير: 161*تحيا تونس :140//معتمدية مكثر 6588*بذل وعطاء 1517*النهضة 1007*الحزب الدستوري الحر 92*قلب تونس 515*مع بعضنا نبنيو سليانة 478*العين الحمراء 393//معتمدية بوعرادة 4052*حركة النهضة 724*قلب تونس 648*التيار الديموقراطي 477*مع بعضنا نبنيو سليانة 260*الجبهة 151*الحزب الدستوري الحر 157//معتمدية سليانة الشمالية 7766.*قلب تونس 845*الحزب الدستوري 677*حركة الشعب 649*حركة النهضة 646*احبك سليانة 402*سليانة في عينينا 377//معتمدية سليانة الجنوبية 6977.*حركة النهضة 643*قلب تونس 568*صوت الفلاحين 523*الاقلاع 512*الحزب الدستوري الحر 439*سليانة في عينينا 324//معتمدية كسرى 3459*تحيا تونس 1272*بذل وعطاء 340*قلب تونس 344*حركة النهضة 303*احبك سليانة 102*ائتلاف الكرامة 93يذكر أن نسبة الاقتراع بلغت بالدائرة الانتخابية بسليانة 38،78 بالمائة.