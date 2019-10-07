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وزير العدل يلتقي كل من رئيس جمعية القضاة التونسيين ورئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - التقى وزير العدل محمد كريم الجموسي بعد ظهر يوم الاثنين أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين، مرفوقا بعدد من أعضاء مكتبها التنفيذي و رئيسة مجلس إدارة تعاونية القضاة عائدة الزغدودي و عدد من أعضاء مجلس إدارة التعاونية. وقد تمحور اللّقاء حول سير عمل تعاونية القضاة و سبُل تطويرها.



  
  
     
  
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