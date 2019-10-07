Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

دائرة إيطاليا: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة إيطاليا، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة إيطاليا:


1/ قائمة حركة النهضة: 1964 صوتا

2/ قائمة بكلنا توانسة: 606 أصوات

3/ قائمة التيار الديمقراطي: 382 صوتا

4/ قائمة قلب تونس: 373 صوتا

5/ قائمة حركة تحيا تونس: 291 صوتا

6/ قائمة صوت المهاجر: 229 صوتا

7/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 220 صوتا

8/ قائمة حركة الشعب: 205 أصوات

9/ قائمة اندماج: 192 صوتا

10/ قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج: 141 صوتا

  
  
     
  
cadre-c2ce2806c51d51d3020c882df4282135-2019-10-07 21:56:42






0 de 0 commentaires pour l'article 190578



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
19°
 19° % 88 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1924°-2026°-1926°-2025°-19
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570483938|190578 4946|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires