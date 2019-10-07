دائرة إيطاليا: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة إيطاليا، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة إيطاليا:1/ قائمة حركة النهضة: 1964 صوتا2/ قائمة بكلنا توانسة: 606 أصوات3/ قائمة التيار الديمقراطي: 382 صوتا4/ قائمة قلب تونس: 373 صوتا5/ قائمة حركة تحيا تونس: 291 صوتا6/ قائمة صوت المهاجر: 229 صوتا7/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 220 صوتا8/ قائمة حركة الشعب: 205 أصوات9/ قائمة اندماج: 192 صوتا10/ قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج: 141 صوتا