صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات

Lundi 07 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة صفاقس 1، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة صفاقس 1:
1/ قائمة حركة النهضة: 29747 صوتا
2/ قائمة قلب تونس: 13691 صوتا
3/ قائمة التيار الديمقراطي: 13622 صوتا
4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 13568 صوتا
5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 4859 صوتا
6/ قائمة حركة الشعب: 4491 صوتا
7/ قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: 4411 صوتا
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3221 صوتا
9/ قائمة يد وحدة: 2876 صوتا
10/ قائمة ريحة البلاد: 2479 صوتا
وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة صفاقس 1:
1/ قائمة حركة النهضة: 29747 صوتا
2/ قائمة قلب تونس: 13691 صوتا
3/ قائمة التيار الديمقراطي: 13622 صوتا
4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 13568 صوتا
5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 4859 صوتا
6/ قائمة حركة الشعب: 4491 صوتا
7/ قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: 4411 صوتا
8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3221 صوتا
9/ قائمة يد وحدة: 2876 صوتا
10/ قائمة ريحة البلاد: 2479 صوتا
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Par:karimyousef (France )
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