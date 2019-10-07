صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة صفاقس 1، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة صفاقس 1:1/ قائمة حركة النهضة: 29747 صوتا2/ قائمة قلب تونس: 13691 صوتا3/ قائمة التيار الديمقراطي: 13622 صوتا4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 13568 صوتا5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 4859 صوتا6/ قائمة حركة الشعب: 4491 صوتا7/ قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: 4411 صوتا8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3221 صوتا9/ قائمة يد وحدة: 2876 صوتا10/ قائمة ريحة البلاد: 2479 صوتا