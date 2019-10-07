Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

صفاقس 1 : النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة صفاقس 1، 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة صفاقس 1:


1/ قائمة حركة النهضة: 29747 صوتا

2/ قائمة قلب تونس: 13691 صوتا

3/ قائمة التيار الديمقراطي: 13622 صوتا

4/ قائمة ائتلاف الكرامة: 13568 صوتا

5/ قائمة الحزب الدستوري الحر: 4859 صوتا

6/ قائمة حركة الشعب: 4491 صوتا

7/ قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: 4411 صوتا

8/ قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري: 3221 صوتا

9/ قائمة يد وحدة: 2876 صوتا

10/ قائمة ريحة البلاد: 2479 صوتا

  
  
     
  
cadre-764d9708236290338674d02d6f57b9f2-2019-10-07 21:51:42






0 de 0 commentaires pour l'article 190577



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
19°
 19° % 88 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1924°-2026°-1926°-2025°-19
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570483943|190577 1037|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires