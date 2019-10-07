قفصة: النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز الخاصة بالانتخابات التشريعية بدائرة قفصة 100% وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.وفيما يلي النتائج الحينية للمراتب العشرة الأولى بعد عملية الفرز بدائرة قفصة :1/ قائمة حركة النهضة: 16617 صوتا2/ قائمة حركة الشعب: 9923 صوتا3/ قائمة حركة تحيا تونس: 7852 صوتا4/ قائمة قلب تونس: 7629 صوتا5/ قائمة الشباب المستقل: 5467 صوتا6/ قائمة حركة مشروع تونس: 4280 صوتا7/ قائمة الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي: 3947 صوتا8/ قائمة الجبهة: 2818 صوتا9/ قائمة ائتلاف الكرامة: 2618 صوتا10/ قائمة مواطنون ونشارك: 2513 صوتا