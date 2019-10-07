قابس: استكمال تجميع الأصوات المصرح بها بخمس معتمديات والنهضة في المرتبة الأولى

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- استكملت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس فرز وتجميع الأصوات المصرح بها بمعتمديات قابس المدينة وقابس الغربية والمطوية والحامة وقابس الجنوبية.وقد تحصلت قائمة حزب حركة النهضة بقابس المدينة على 5374 صوتا، تلتها قائمة حركة الشعب ب 1692 صوتا، فقائمة مشروع تونس ب 1501 صوتا، ثم قائمة قلب تونس ب 1060 صوتا، فقائمة التيار الديمقراطي ب 1051 صوتا.وفي قابس الغربية، تحصلت قائمة حركة النهضة على 3113 صوتا، وقائمة حركة الشعب على 931 صوتا، وقائمة قلب تونس على 606 أصوات، وقائمة التيار الديمقراطي على 506 أصوات، وقائمة "تونس أمانة" المستقلة على 359 صوتا.وفي المطوية، تحصلت قائمة حركة النهضة على 2967 صوتا، وقائمة حركة الشعب على 1549 صوتا، وقائمة حزب قلب تونس على 1066 صوتا، وقائمة حزب الأمل على 736 صوتا، وقائمة التيار الديمقراطي على 364 صوتا.وفي الحامة، تحصلت قائمة حزب حركة النهضة على 8383 صوتا، وقائمة حركة الشعب على 1587 صوتا، وقائمة تونس أخرى على 1441 صوتا، وقائمة آفاق تونس على 828 صوتا، وقائمة قلب تونس على 703 أصوات.وفي قابس الجنوبية، تحصلت قائمة حركة النهضة على 7319 صوتا، وقائمة حركة الشعب على 2505 أصوات، وقائمة التيار الديمقراطي على 2015 صوتا، وقائمة قلب تونس على 1216 صوتا، وقائمة مشروع تونس على 881 صوتا.