المهدية: قائمة نواب المهدية وفق النتائج النهائية الأولية

Lundi 07 Octobre 2019
وات - أعلن قيس القحاز، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية، الاثنين، بقاعة التجميع والفرز صالح واجه، عن أسماء ثمانية نواب سيمثلون الجهة بالبرلمان، وفقا للنتئاج النهائية الأولية للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية.
ـ نائبان (2) عن حزب حركة النهضة، هما فتحي بلقاسم وسميرة حميدة فرج
ـ نائبان (2) عن حزب قلب تونس، هما عماد أولاد جبريل وأميرة شرف الدين
ـ نائب واحد (1) عن حزب التيار الديمقراطي، هو نجم الدين بن سالم
ـ نائب واحد (1) ائتلاف الكرامة، هو عز الدين الفرجاني
ـ نائب واحد (1) عن الحزب الدستوري الحر، هو الفاضل الوج
ـ نائب واحد (1) عن حزب آفاق تونس، هو هيثم براهم
وحاز حزب حركة النهضة على 16632 صوتا (مقعدان) من بين 99 ألفا و415 صوتا مصرحا بها، فيما تحصل حزب قلب تونس على 16475 صوتا (مقعدان) تلته قائمة الحزب الدستوري الحر بحوالي 6550 صوتا (مقعد واحد) وائتلاف الكرامة على 5570 صوتا (مقعد) فقائمة حزب التيار الديمقراطي بنحو 4583 صوتا (مقعد) ثم قائمة آفاق تونس في حدود 3810 أصوات (مقعد).
وترشحت بالدائرة الانتخابية بالمهدية 48 قائمة موزعة إلى 23 قائمة حزبية و15 مستقلة و10 قائمات ائتلافية، فيما حددت نسبة مشاركة الناخبين عند مستوى 43 بالمائة (106 آلاف و327 ناخب من بين 247 ألفا و296 مسجلا).
ـ نائبان (2) عن حزب حركة النهضة، هما فتحي بلقاسم وسميرة حميدة فرج
ـ نائبان (2) عن حزب قلب تونس، هما عماد أولاد جبريل وأميرة شرف الدين
ـ نائب واحد (1) عن حزب التيار الديمقراطي، هو نجم الدين بن سالم
ـ نائب واحد (1) ائتلاف الكرامة، هو عز الدين الفرجاني
ـ نائب واحد (1) عن الحزب الدستوري الحر، هو الفاضل الوج
ـ نائب واحد (1) عن حزب آفاق تونس، هو هيثم براهم
وحاز حزب حركة النهضة على 16632 صوتا (مقعدان) من بين 99 ألفا و415 صوتا مصرحا بها، فيما تحصل حزب قلب تونس على 16475 صوتا (مقعدان) تلته قائمة الحزب الدستوري الحر بحوالي 6550 صوتا (مقعد واحد) وائتلاف الكرامة على 5570 صوتا (مقعد) فقائمة حزب التيار الديمقراطي بنحو 4583 صوتا (مقعد) ثم قائمة آفاق تونس في حدود 3810 أصوات (مقعد).
وترشحت بالدائرة الانتخابية بالمهدية 48 قائمة موزعة إلى 23 قائمة حزبية و15 مستقلة و10 قائمات ائتلافية، فيما حددت نسبة مشاركة الناخبين عند مستوى 43 بالمائة (106 آلاف و327 ناخب من بين 247 ألفا و296 مسجلا).
En continu
- 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- 00:36 المأزق
- Hier 22:45 توزيع المقاعد في البرلمان حسب سيغما كونساي
- Hier 20:43 الغرباء الجدد ، أو ''The outsiders''
- Hier 19:07 خطير جدا.. C'est très grave
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:22
|17:57
|15:24
|12:14
|06:19
|04:53
|
19°
|20°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|20°-19
|24°-20
|26°-19
|26°-20
|25°-19
Follow @babnet_Tunisie
(201 398) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 205) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 785) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 459) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(104 927) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 76 924) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 508) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 72 743) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 928) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 112) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 982) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 180) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 57 802) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 540) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 322) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 208) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 867) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 789) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 626) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 574) على القناة الوطنية: لحمت بين سيف ا
Par:Hassen ( )
Sur: ياسين إبراهيم يستقيل من رئاسة حزب آفاق تونس