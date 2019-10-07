المهدية: قائمة نواب المهدية وفق النتائج النهائية الأولية

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- أعلن قيس القحاز، رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية، الاثنين، بقاعة التجميع والفرز صالح واجه، عن أسماء ثمانية نواب سيمثلون الجهة بالبرلمان، وفقا للنتئاج النهائية الأولية للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية.ـ نائبان (2) عن حزب حركة النهضة، هما فتحي بلقاسم وسميرة حميدة فرجـ نائبان (2) عن حزب قلب تونس، هما عماد أولاد جبريل وأميرة شرف الدينـ نائب واحد (1) عن حزب التيار الديمقراطي، هو نجم الدين بن سالمـ نائب واحد (1) ائتلاف الكرامة، هو عز الدين الفرجانيـ نائب واحد (1) عن الحزب الدستوري الحر، هو الفاضل الوجـ نائب واحد (1) عن حزب آفاق تونس، هو هيثم براهموحاز حزب حركة النهضة على 16632 صوتا (مقعدان) من بين 99 ألفا و415 صوتا مصرحا بها، فيما تحصل حزب قلب تونس على 16475 صوتا (مقعدان) تلته قائمة الحزب الدستوري الحر بحوالي 6550 صوتا (مقعد واحد) وائتلاف الكرامة على 5570 صوتا (مقعد) فقائمة حزب التيار الديمقراطي بنحو 4583 صوتا (مقعد) ثم قائمة آفاق تونس في حدود 3810 أصوات (مقعد).وترشحت بالدائرة الانتخابية بالمهدية 48 قائمة موزعة إلى 23 قائمة حزبية و15 مستقلة و10 قائمات ائتلافية، فيما حددت نسبة مشاركة الناخبين عند مستوى 43 بالمائة (106 آلاف و327 ناخب من بين 247 ألفا و296 مسجلا).