صفاقس 2: قائمات النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس تتصدر نتائج التصويت في صفاقس الجنوبية

Lundi 07 Octobre 2019
وات - استأثرت قائمات النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس تباعا بالمراتب الأربع الأولى في نتائج التصويت بمعتمدية صفاقس الجنوبية، ثاني أكبر معتمدية بصفاقس من حيث عدد الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية صفاقس 2.
وبلغ عدد الأصوات المصرح بها في هذه المعتمدية، التي يعد سجلها الانتخابي 70109 ناخبا من مجموع 328488 تعدهم الدائرة بمعتمدياتها الثمانية، 37082 صوتا.
وتحصلت قائمة حركة النهضة على 10482 صوتا، تليها قائمة التيار الديمقراطي ب6487 صوتا، فقائمة ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة ب4946 صوتا، فيما احتلت قائمة قلب تونس المرتبة الرابعة ب4037 صوتا.
وفي ما يلي نتائج هذه المعتمدية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة، والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:
قائمة حركة النهضة 10482
قائمة التيار الديمقراطي 6487
قائمة ائتلاف الكرامة 4946
قائمة قلب تونس 4037
قائمة الحزب الدستوري الحر 1664
قائمة حركة الشعب 1349
قائمة أمل وعمل المستقلة 913
قائمة الجبهة 838
قائمة حركة تحيا تونس 758
قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 731
قائمة حركة مشروع تونس 701
قائمة عيش تونسي 672
قائمة البديل التونسي 472
قائمة أفاق تونس 468
قائمة يد وحدة 400
قائمة حركة نداء تونس 330
قائمة صفاقسنا 260
قائمة بني وطني 256
قائمة التكتل للنهوض بالشباب 254
قائمة صفاقس تجمعنا 250
قائمة رؤى الشباب 233
قائمة رجع حق التوانسة 205
قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 201
قائمة حزب الأمل 183
قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 169
قائمة الجبهة الشعبية 157
قائمة تونس اخرى 154
قائمة صوت ذوي الهمم 129
قائمة كلنا للوطن 120
قائمة اليد في اليد 120
قائمة حركة شباب تونس الوطني 120
قائمة السلام 116
قائمة النضال الوطني 116
قائمة حزب تيار المحبة 107
قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 103
قائمة الوطن الجديد 98
قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 86
قائمة التحدي 77
قائمة نظف 70
قائمة النصر لتونس 56
قائمة الرفاه 46
قائمة نسمة الحرية 44
قائمة صوت لروحك 41
قائمة المنارة 38
قائمة فرسان الحق 25
وبلغ عدد الأصوات المصرح بها في هذه المعتمدية، التي يعد سجلها الانتخابي 70109 ناخبا من مجموع 328488 تعدهم الدائرة بمعتمدياتها الثمانية، 37082 صوتا.
وتحصلت قائمة حركة النهضة على 10482 صوتا، تليها قائمة التيار الديمقراطي ب6487 صوتا، فقائمة ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة ب4946 صوتا، فيما احتلت قائمة قلب تونس المرتبة الرابعة ب4037 صوتا.
وفي ما يلي نتائج هذه المعتمدية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة، والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:
قائمة حركة النهضة 10482
قائمة التيار الديمقراطي 6487
قائمة ائتلاف الكرامة 4946
قائمة قلب تونس 4037
قائمة الحزب الدستوري الحر 1664
قائمة حركة الشعب 1349
قائمة أمل وعمل المستقلة 913
قائمة الجبهة 838
قائمة حركة تحيا تونس 758
قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 731
قائمة حركة مشروع تونس 701
قائمة عيش تونسي 672
قائمة البديل التونسي 472
قائمة أفاق تونس 468
قائمة يد وحدة 400
قائمة حركة نداء تونس 330
قائمة صفاقسنا 260
قائمة بني وطني 256
قائمة التكتل للنهوض بالشباب 254
قائمة صفاقس تجمعنا 250
قائمة رؤى الشباب 233
قائمة رجع حق التوانسة 205
قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 201
قائمة حزب الأمل 183
قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 169
قائمة الجبهة الشعبية 157
قائمة تونس اخرى 154
قائمة صوت ذوي الهمم 129
قائمة كلنا للوطن 120
قائمة اليد في اليد 120
قائمة حركة شباب تونس الوطني 120
قائمة السلام 116
قائمة النضال الوطني 116
قائمة حزب تيار المحبة 107
قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 103
قائمة الوطن الجديد 98
قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 86
قائمة التحدي 77
قائمة نظف 70
قائمة النصر لتونس 56
قائمة الرفاه 46
قائمة نسمة الحرية 44
قائمة صوت لروحك 41
قائمة المنارة 38
قائمة فرسان الحق 25
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Par:Hassen ( )
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