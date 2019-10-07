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صفاقس 2: قائمات النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس تتصدر نتائج التصويت في صفاقس الجنوبية

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - استأثرت قائمات النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس تباعا بالمراتب الأربع الأولى في نتائج التصويت بمعتمدية صفاقس الجنوبية، ثاني أكبر معتمدية بصفاقس من حيث عدد الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية صفاقس 2.

وبلغ عدد الأصوات المصرح بها في هذه المعتمدية، التي يعد سجلها الانتخابي 70109 ناخبا من مجموع 328488 تعدهم الدائرة بمعتمدياتها الثمانية، 37082 صوتا.


وتحصلت قائمة حركة النهضة على 10482 صوتا، تليها قائمة التيار الديمقراطي ب6487 صوتا، فقائمة ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة ب4946 صوتا، فيما احتلت قائمة قلب تونس المرتبة الرابعة ب4037 صوتا.

وفي ما يلي نتائج هذه المعتمدية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة، والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:

قائمة حركة النهضة 10482

قائمة التيار الديمقراطي 6487

قائمة ائتلاف الكرامة 4946

قائمة قلب تونس 4037

قائمة الحزب الدستوري الحر 1664

قائمة حركة الشعب 1349

قائمة أمل وعمل المستقلة 913

قائمة الجبهة 838

قائمة حركة تحيا تونس 758

قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 731

قائمة حركة مشروع تونس 701

قائمة عيش تونسي 672

قائمة البديل التونسي 472

قائمة أفاق تونس 468

قائمة يد وحدة 400

قائمة حركة نداء تونس 330

قائمة صفاقسنا 260

قائمة بني وطني 256

قائمة التكتل للنهوض بالشباب 254

قائمة صفاقس تجمعنا 250

قائمة رؤى الشباب 233

قائمة رجع حق التوانسة 205

قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 201

قائمة حزب الأمل 183

قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 169

قائمة الجبهة الشعبية 157

قائمة تونس اخرى 154

قائمة صوت ذوي الهمم 129

قائمة كلنا للوطن 120

قائمة اليد في اليد 120

قائمة حركة شباب تونس الوطني 120

قائمة السلام 116

قائمة النضال الوطني 116

قائمة حزب تيار المحبة 107

قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 103

قائمة الوطن الجديد 98

قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 86

قائمة التحدي 77

قائمة نظف 70

قائمة النصر لتونس 56

قائمة الرفاه 46

قائمة نسمة الحرية 44

قائمة صوت لروحك 41

قائمة المنارة 38

قائمة فرسان الحق 25

  
  
     
  
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