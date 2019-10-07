صفاقس 2: قائمات النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس تتصدر نتائج التصويت في صفاقس الجنوبية

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- استأثرت قائمات النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة وقلب تونس تباعا بالمراتب الأربع الأولى في نتائج التصويت بمعتمدية صفاقس الجنوبية، ثاني أكبر معتمدية بصفاقس من حيث عدد الناخبين بالنسبة للانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية صفاقس 2.وبلغ عدد الأصوات المصرح بها في هذه المعتمدية، التي يعد سجلها الانتخابي 70109 ناخبا من مجموع 328488 تعدهم الدائرة بمعتمدياتها الثمانية، 37082 صوتا.وتحصلت قائمة حركة النهضة على 10482 صوتا، تليها قائمة التيار الديمقراطي ب6487 صوتا، فقائمة ائتلاف الكرامة في المرتبة الثالثة ب4946 صوتا، فيما احتلت قائمة قلب تونس المرتبة الرابعة ب4037 صوتا.وفي ما يلي نتائج هذه المعتمدية كاملة وحسب الترتيب التفاضلي للقائمات المتنافسة، والمقدر عددها ب45 قائمة من حيث عدد الأصوات المتحصل عليها:قائمة حركة النهضة 10482قائمة التيار الديمقراطي 6487قائمة ائتلاف الكرامة 4946قائمة قلب تونس 4037قائمة الحزب الدستوري الحر 1664قائمة حركة الشعب 1349قائمة أمل وعمل المستقلة 913قائمة الجبهة 838قائمة حركة تحيا تونس 758قائمة الإتحاد الديمقراطي الإجتماعي 731قائمة حركة مشروع تونس 701قائمة عيش تونسي 672قائمة البديل التونسي 472قائمة أفاق تونس 468قائمة يد وحدة 400قائمة حركة نداء تونس 330قائمة صفاقسنا 260قائمة بني وطني 256قائمة التكتل للنهوض بالشباب 254قائمة صفاقس تجمعنا 250قائمة رؤى الشباب 233قائمة رجع حق التوانسة 205قائمة صفاقس لميمة عزيزة علينا 201قائمة حزب الأمل 183قائمة الحزب الإشتراكي الدستوري 169قائمة الجبهة الشعبية 157قائمة تونس اخرى 154قائمة صوت ذوي الهمم 129قائمة كلنا للوطن 120قائمة اليد في اليد 120قائمة حركة شباب تونس الوطني 120قائمة السلام 116قائمة النضال الوطني 116قائمة حزب تيار المحبة 107قائمة التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 103قائمة الوطن الجديد 98قائمة حزب حركة الشباب نحن لها 86قائمة التحدي 77قائمة نظف 70قائمة النصر لتونس 56قائمة الرفاه 46قائمة نسمة الحرية 44قائمة صوت لروحك 41قائمة المنارة 38قائمة فرسان الحق 25