باجة: توزيع المقاعد بدائرة باجة و7 قائمات فقط من جملة 46 تحصلت على أكثر من 3 بالمائة من الاصوات

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- تتوزع المقاعد الستة للدائرة الانتخابية الوحيدة بباجة على 5 أحزاب، وهي قلب تونس، الذي حصد مقعدين (2)، في حين تحصلت حركة النهضة وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وحزب وتحيا تونس على مقعد وحيد (1) لكل منها.وقد نال حزب قلب تونس فقط مقعده الأول باعتماد الحاصل الانتخابي للمقعد الواحد والمقدر ب 10872 صوتا، في حين نال مقعده الثاني مثل بقية الأحزاب المتحصلة على مقاعد، باحتساب أكبر البقايا، حيث يبلغ عدد0 بدائرة باجة 209633 ناخباوبلغ عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصناديق 68133وعدد أوراق التصويت الملغاة : 1960وعدد أوراق التصويت البيضاْء : 939وعدد الأصوات المصرح بها : 65234 ناخباوقد أظهرت النتائج أن 7 قائمات فقط من جملة 46 قائمة ائتلافية وحزبية ومستقلة تحصلت على أكثر من 3 بالمائة من الأصوات. وفي يلي ترتيب هذه القائمات:1) حزب قلب تونس، بحصوله على 23 بالمائة من الأصوات ( 15223 صوتا)2) حزب حركة النهضة بحصوله على 15 فاصل 81 بالمائة من الأصوات على( 10317 صوتا)3) حركة الشعب بحصولها على 9 فاصل 10 من الأصوات( 5937 صوتا)4) الحزب الدستوري الحر بحصوله على 5 فاصل 86 بالمائة من الأصوات ( 3695 صوتا)5) حزب تحيا تونس بحصوله على 4 فاصل 84 بالمائة من الأصوات (3032 صوتا)6) قائمة "تونس أخرى" بحصولها على 3.7% من الأصوات ( 2398 صوتا)7) التيار الديمقراطي بحصوله على 3.4% من الأصوات ( 2224 صوتا).