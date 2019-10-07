Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

باجة: توزيع المقاعد بدائرة باجة و7 قائمات فقط من جملة 46 تحصلت على أكثر من 3 بالمائة من الاصوات

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - تتوزع المقاعد الستة للدائرة الانتخابية الوحيدة بباجة على 5 أحزاب، وهي قلب تونس، الذي حصد مقعدين (2)، في حين تحصلت حركة النهضة وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وحزب وتحيا تونس على مقعد وحيد (1) لكل منها.

وقد نال حزب قلب تونس فقط مقعده الأول باعتماد الحاصل الانتخابي للمقعد الواحد والمقدر ب 10872 صوتا، في حين نال مقعده الثاني مثل بقية الأحزاب المتحصلة على مقاعد، باحتساب أكبر البقايا، حيث يبلغ عدد0 بدائرة باجة 209633 ناخبا


وبلغ عدد أوراق التصويت المستخرجة من الصناديق 68133

وعدد أوراق التصويت الملغاة : 1960

وعدد أوراق التصويت البيضاْء : 939

وعدد الأصوات المصرح بها : 65234 ناخبا

وقد أظهرت النتائج أن 7 قائمات فقط من جملة 46 قائمة ائتلافية وحزبية ومستقلة تحصلت على أكثر من 3 بالمائة من الأصوات. وفي يلي ترتيب هذه القائمات:

1) حزب قلب تونس، بحصوله على 23 بالمائة من الأصوات ( 15223 صوتا)

2) حزب حركة النهضة بحصوله على 15 فاصل 81 بالمائة من الأصوات على( 10317 صوتا)

3) حركة الشعب بحصولها على 9 فاصل 10 من الأصوات( 5937 صوتا)

4) الحزب الدستوري الحر بحصوله على 5 فاصل 86 بالمائة من الأصوات ( 3695 صوتا)

5) حزب تحيا تونس بحصوله على 4 فاصل 84 بالمائة من الأصوات (3032 صوتا)

6) قائمة "تونس أخرى" بحصولها على 3.7% من الأصوات ( 2398 صوتا)

7) التيار الديمقراطي بحصوله على 3.4% من الأصوات ( 2224 صوتا).

  
  
     
  
cadre-d5a25409c3a153ce1b71b45e3821e579-2019-10-07 19:41:15






0 de 0 commentaires pour l'article 190569



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
19°
 20° % 77 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
20°-1924°-2026°-1926°-2025°-19
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570478626|190569 4543|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires