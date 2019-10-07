أريانة: حزب ''قلب تونس'' يفوز بأغلب أصوات الناخبين في سكرة وأريانة المدينة

Lundi 07 Octobre 2019
وات - فاز حزب "قلب تونس" بأغلب أصوات الناخبين في سكرة من دائرة أريانة، بحصوله على 5215 صوتا، تليه حركة النهضة ب4847 صوتا، وحزب التيار الديمقراطي ب3113 صوتا، والحزب الدستوري الحر ب2268 صوتا، وحزب تحيا تونس ب1250 صوتا.
وتحصل ائتلاف الكرامة في سكرة على 1764 صوتا، وحزب الرحمة على 1507 أصوات، وحركة الشعب على 769 صوتا.
هذا وقد بلغ عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق بسكرة 29304 ورقة منها 328 ورقة ملغاة و223 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 28753 صوتا.
ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين في سكرة يبلغ 59723 مسجلا.
كما فاز حزب "قلب تونس" بأغلب اصوات الناخبين بأريانة المدينة بحصوله على 11304 أصوات يليه الحزب الدستوري الحر ب9499 صوتا وحزب التيار الديمقراطي ب5292 صوتا وحركة النهضة ب5157 صوتا وحزب تحيا تونس ب2886 صوتا وقائمة "عيش تونسي" الائتلافية ب1630 صوتا وحركة الشعب ب714 صوتا.
وقد بلغ عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق باريانة المدينة 49587 ورقة منها 269 ورقة ملغاة و219 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 49099 صوتا.
ويشار الى ان عدد الناخبين المسجلين بأريانة المدينة يبلغ 87255 مسجلا.
وتحصل ائتلاف الكرامة في سكرة على 1764 صوتا، وحزب الرحمة على 1507 أصوات، وحركة الشعب على 769 صوتا.
هذا وقد بلغ عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق بسكرة 29304 ورقة منها 328 ورقة ملغاة و223 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 28753 صوتا.
ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين في سكرة يبلغ 59723 مسجلا.
كما فاز حزب "قلب تونس" بأغلب اصوات الناخبين بأريانة المدينة بحصوله على 11304 أصوات يليه الحزب الدستوري الحر ب9499 صوتا وحزب التيار الديمقراطي ب5292 صوتا وحركة النهضة ب5157 صوتا وحزب تحيا تونس ب2886 صوتا وقائمة "عيش تونسي" الائتلافية ب1630 صوتا وحركة الشعب ب714 صوتا.
وقد بلغ عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق باريانة المدينة 49587 ورقة منها 269 ورقة ملغاة و219 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 49099 صوتا.
ويشار الى ان عدد الناخبين المسجلين بأريانة المدينة يبلغ 87255 مسجلا.
En continu
- 16:44 هل تأكل الثورة أبناءها..
- 00:36 المأزق
- Hier 22:45 توزيع المقاعد في البرلمان حسب سيغما كونساي
- Hier 20:43 الغرباء الجدد ، أو ''The outsiders''
- Hier 19:07 خطير جدا.. C'est très grave
- Hier 18:39 رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الإنتخابي
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:22
|17:57
|15:24
|12:14
|06:19
|04:53
|
19°
|19°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|18°
|
8.7 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|19°-18
|24°-20
|26°-20
|26°-20
|25°-18
Follow @babnet_Tunisie
(201 378) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(181 018) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 768) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 451) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(104 605) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 76 674) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 75 489) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 72 683) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 922) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 63 094) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 980) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 022) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 56 941) خطير جدا.. C'est très grave
( 55 524) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 318) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 205) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 863) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 788) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 616) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 352) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: محمد عبّو يشترط على النهضة لمشاركتها في الحكم وزارات الداخلية والعدل والاصلاح الاداري ورئيس حكومة مستقل