أريانة: حزب ''قلب تونس'' يفوز بأغلب أصوات الناخبين في سكرة وأريانة المدينة

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- فاز حزب "قلب تونس" بأغلب أصوات الناخبين في سكرة من دائرة أريانة، بحصوله على 5215 صوتا، تليه حركة النهضة ب4847 صوتا، وحزب التيار الديمقراطي ب3113 صوتا، والحزب الدستوري الحر ب2268 صوتا، وحزب تحيا تونس ب1250 صوتا.وتحصل ائتلاف الكرامة في سكرة على 1764 صوتا، وحزب الرحمة على 1507 أصوات، وحركة الشعب على 769 صوتا.هذا وقد بلغ عدد الأوراق المستخرجة من الصندوق بسكرة 29304 ورقة منها 328 ورقة ملغاة و223 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 28753 صوتا.ويذكر أن عدد الناخبين المسجلين في سكرة يبلغ 59723 مسجلا.كما فاز حزب "قلب تونس" بأغلب اصوات الناخبين بأريانة المدينة بحصوله على 11304 أصوات يليه الحزب الدستوري الحر ب9499 صوتا وحزب التيار الديمقراطي ب5292 صوتا وحركة النهضة ب5157 صوتا وحزب تحيا تونس ب2886 صوتا وقائمة "عيش تونسي" الائتلافية ب1630 صوتا وحركة الشعب ب714 صوتا.وقد بلغ عدد الاوراق المستخرجة من الصندوق باريانة المدينة 49587 ورقة منها 269 ورقة ملغاة و219 ورقة بيضاء، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها للقائمات المترشحة 49099 صوتا.ويشار الى ان عدد الناخبين المسجلين بأريانة المدينة يبلغ 87255 مسجلا.