المهدية: النهضة وقلب تونس يفوزان بمقعدين لكل منهما

Lundi 07 Octobre 2019
وات - أفرزت النتائج النهائية الأولية للانتخابات التشريعية 2019 بالدائرة الانتخابية بالمهدية، فوز حزب حركة النهضة بمقدين بعد حصولها على 16612 صوتا ومقعدين لحزب قلب تونس بنحو16450 صوتا وذلك من جملة ثمانية مقاعد مخصصة للجهة.
وفازت قائمة الحزب الدستوري الحر، بدورها، بمقعد بعدما حصدت 6550 صوتا أي بأكبر البقايا تلتها قائمة إئتلاف الكرامة بمقعد واحد (5578 صوتا).
وبفرز أكبر البقايا، أيضا، نالت قائمة التيار الديمقراطي مقعدا بالبرلمان (4583 صوتا) تبعتها قائمة حزب آفاق تونس التي تحصلت على مقعد بعد تصويت 3810 ناخب لصالحها.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمهدية 43 بالمائة فيما عادل عدد الأصوات المصرح بها 99 ألفا و415 من جملة 106 آلاف و327 مقترع ليكون الحاصل الانتخابي 12 ألفا و426 صوتا.
وانقسم المشاركون في الانتخابات في الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة إلى 5443 ذكور و6132 إناث وفي الفئة العمرية من 26 إلى 45 حوالي 23256 ذكور و17253 إناث فيما بلغ عدد الناخبين ذوي الاحتياجات الخصوصية 75 ذكورا و19 إناث.
وللإشارة فإن عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية بالمهدية قارب 247 ألفا و294.
وفازت قائمة الحزب الدستوري الحر، بدورها، بمقعد بعدما حصدت 6550 صوتا أي بأكبر البقايا تلتها قائمة إئتلاف الكرامة بمقعد واحد (5578 صوتا).
وبفرز أكبر البقايا، أيضا، نالت قائمة التيار الديمقراطي مقعدا بالبرلمان (4583 صوتا) تبعتها قائمة حزب آفاق تونس التي تحصلت على مقعد بعد تصويت 3810 ناخب لصالحها.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمهدية 43 بالمائة فيما عادل عدد الأصوات المصرح بها 99 ألفا و415 من جملة 106 آلاف و327 مقترع ليكون الحاصل الانتخابي 12 ألفا و426 صوتا.
وانقسم المشاركون في الانتخابات في الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة إلى 5443 ذكور و6132 إناث وفي الفئة العمرية من 26 إلى 45 حوالي 23256 ذكور و17253 إناث فيما بلغ عدد الناخبين ذوي الاحتياجات الخصوصية 75 ذكورا و19 إناث.
وللإشارة فإن عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية بالمهدية قارب 247 ألفا و294.
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Par:Nouri (Switzerland )
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