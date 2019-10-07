Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

المهدية: النهضة وقلب تونس يفوزان بمقعدين لكل منهما

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - أفرزت النتائج النهائية الأولية للانتخابات التشريعية 2019 بالدائرة الانتخابية بالمهدية، فوز حزب حركة النهضة بمقدين بعد حصولها على 16612 صوتا ومقعدين لحزب قلب تونس بنحو16450 صوتا وذلك من جملة ثمانية مقاعد مخصصة للجهة.

وفازت قائمة الحزب الدستوري الحر، بدورها، بمقعد بعدما حصدت 6550 صوتا أي بأكبر البقايا تلتها قائمة إئتلاف الكرامة بمقعد واحد (5578 صوتا).


وبفرز أكبر البقايا، أيضا، نالت قائمة التيار الديمقراطي مقعدا بالبرلمان (4583 صوتا) تبعتها قائمة حزب آفاق تونس التي تحصلت على مقعد بعد تصويت 3810 ناخب لصالحها.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمهدية 43 بالمائة فيما عادل عدد الأصوات المصرح بها 99 ألفا و415 من جملة 106 آلاف و327 مقترع ليكون الحاصل الانتخابي 12 ألفا و426 صوتا.

وانقسم المشاركون في الانتخابات في الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة إلى 5443 ذكور و6132 إناث وفي الفئة العمرية من 26 إلى 45 حوالي 23256 ذكور و17253 إناث فيما بلغ عدد الناخبين ذوي الاحتياجات الخصوصية 75 ذكورا و19 إناث.

وللإشارة فإن عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية بالمهدية قارب 247 ألفا و294.

  
  
     
  
cadre-d5fe0b74f3fca950bbfa703313d0938b-2019-10-07 17:55:10






0 de 0 commentaires pour l'article 190565



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
19°
 19° % 77 :الرطــوبة
تونــس 18°
8.7 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1824°-2026°-2026°-2025°-18
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (7 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 oct)   1382,1 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570473131|190565 2589|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires