تشريعية 2019 - النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات بدائرة نابل 2

Lundi 07 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز في دائرة نابل 2 ، 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ظهر اليوم الإثنين، على الشاشات العملاقة بالمركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وفيما يلي نتائج الحينية لعملية الفرز في دائرة نابل 2 :
/ قائمة قلب تونس :15797 صوتا
/ قائمة حركة النهضة : 13323
/ قائمة الحزب الدستوري الحر :7567
/ قائمة حركة تحيا تونس:6721
/ قائمة ائتلاف الكرامة :5801
/ قائمة التيار الديمقراطي : 5315
/ قائمة مستقلون لاجل تونس :3844
/ قائمة البديل التونسي :2674
/ قائمة افاق تونس :2366
/ القائمة المستقلة الفلاح : 2314
وفيما يلي نتائج الحينية لعملية الفرز في دائرة نابل 2 :
/ قائمة قلب تونس :15797 صوتا
/ قائمة حركة النهضة : 13323
/ قائمة الحزب الدستوري الحر :7567
/ قائمة حركة تحيا تونس:6721
/ قائمة ائتلاف الكرامة :5801
/ قائمة التيار الديمقراطي : 5315
/ قائمة مستقلون لاجل تونس :3844
/ قائمة البديل التونسي :2674
/ قائمة افاق تونس :2366
/ القائمة المستقلة الفلاح : 2314
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Par:mandhouj (France )
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