Radio Babnet Tunisie On Air: Chikh El 3ifrit - Ta3liletlimtaher  

زغوان: قائمة النهضة تتصدر القائمات الخمس الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة زغوان

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - صدرت حركة النهضة القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة زغوان وذلك استنادا الى النتائج التي أعلنت عنها الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان حيث أسفرت عملية فرزالأصوات على النتائج التالية :

ـ عدد المرسمين بالدائرة: 118219 مرسما


ـ عدد الأوراق الملغاة: 1156 ورقة

ـ عدد الأوراق البيضاء: 626 ورقة

ـ عدد الأصوات المصرح بها: 49091 صوتا

عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 5 مقاعد

القائمات الفائزة:

1 ـ حركة النهضة: 6304 اصوات

2 ـ حزب قلب تونس: 4873 صوتا

3 ـ حزب نداء تونس: 2272 صوتا

4 ـ الحزب الدستوري الحر: 2012 صوتا

5 ـ القائمة المستقلة "الخير": 1788 صوتا

  
  
     
  
cadre-4efbdf22f96a19ca7c228681a4f7062d-2019-10-07 14:26:42






0 de 0 commentaires pour l'article 190552



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الاثنين 07 أكتوبر 2019 | 8 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:22 17:57 15:24 12:14 06:19 04:53
:الرطــوبة
تونــس
 كم/س
 :الــرياح
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   230,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570456632|190552 3798|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires