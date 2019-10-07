زغوان: قائمة النهضة تتصدر القائمات الخمس الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة زغوان

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- صدرت حركة النهضة القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة زغوان وذلك استنادا الى النتائج التي أعلنت عنها الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان حيث أسفرت عملية فرزالأصوات على النتائج التالية :ـ عدد المرسمين بالدائرة: 118219 مرسماـ عدد الأوراق الملغاة: 1156 ورقةـ عدد الأوراق البيضاء: 626 ورقةـ عدد الأصوات المصرح بها: 49091 صوتاعدد المقاعد المخصصة للدائرة: 5 مقاعدالقائمات الفائزة:1 ـ حركة النهضة: 6304 اصوات2 ـ حزب قلب تونس: 4873 صوتا3 ـ حزب نداء تونس: 2272 صوتا4 ـ الحزب الدستوري الحر: 2012 صوتا5 ـ القائمة المستقلة "الخير": 1788 صوتا