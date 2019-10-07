زغوان: قائمة النهضة تتصدر القائمات الخمس الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة زغوان

Lundi 07 Octobre 2019
وات - صدرت حركة النهضة القائمات الفائزة في الانتخابات التشريعية بدائرة زغوان وذلك استنادا الى النتائج التي أعلنت عنها الهيئة الفرعية للانتخابات بزغوان حيث أسفرت عملية فرزالأصوات على النتائج التالية :
ـ عدد المرسمين بالدائرة: 118219 مرسما
ـ عدد الأوراق الملغاة: 1156 ورقة
ـ عدد الأوراق البيضاء: 626 ورقة
ـ عدد الأصوات المصرح بها: 49091 صوتا
عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 5 مقاعد
القائمات الفائزة:
1 ـ حركة النهضة: 6304 اصوات
2 ـ حزب قلب تونس: 4873 صوتا
3 ـ حزب نداء تونس: 2272 صوتا
4 ـ الحزب الدستوري الحر: 2012 صوتا
5 ـ القائمة المستقلة "الخير": 1788 صوتا
ـ عدد المرسمين بالدائرة: 118219 مرسما
ـ عدد الأوراق الملغاة: 1156 ورقة
ـ عدد الأوراق البيضاء: 626 ورقة
ـ عدد الأصوات المصرح بها: 49091 صوتا
عدد المقاعد المخصصة للدائرة: 5 مقاعد
القائمات الفائزة:
1 ـ حركة النهضة: 6304 اصوات
2 ـ حزب قلب تونس: 4873 صوتا
3 ـ حزب نداء تونس: 2272 صوتا
4 ـ الحزب الدستوري الحر: 2012 صوتا
5 ـ القائمة المستقلة "الخير": 1788 صوتا
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Par:mandhouj (France )
Sur: آمرود تنشر توزيع المقاعد في البرلمان حسب الدوائر