تشريعية 2019..النتائج الحينية لعملية فرز الاصوات بدائرة توزر

Lundi 07 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز في دائرة توزر 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة
وفيما يلي نتائج الحينية لعملية الفرز في دائرة توزر:
قائمة حركة النهضة :5082
قائمة المواطنة والتنمية: 2339
قائمة حركة نداء تونس: 2263
قائمة حركة الشعب : 1850
قائمة امل الجريد :1715
قائمة قلب تونس: 1647
قائمة البديل التونسي: 1459
قائمة لسان الجريد: 1369
قائمة حزب الامل: 1361
قائمة مستقبلنا بيدينا: 1282
وفيما يلي نتائج الحينية لعملية الفرز في دائرة توزر:
قائمة حركة النهضة :5082
قائمة المواطنة والتنمية: 2339
قائمة حركة نداء تونس: 2263
قائمة حركة الشعب : 1850
قائمة امل الجريد :1715
قائمة قلب تونس: 1647
قائمة البديل التونسي: 1459
قائمة لسان الجريد: 1369
قائمة حزب الامل: 1361
قائمة مستقبلنا بيدينا: 1282
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Par:mandhouj (France )
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