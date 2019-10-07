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تشريعية 2019..النتائج الحينية لعملية فرز الاصوات بدائرة توزر

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز في دائرة توزر 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة

وفيما يلي نتائج الحينية لعملية الفرز في دائرة توزر:


قائمة حركة النهضة :5082

قائمة المواطنة والتنمية: 2339

قائمة حركة نداء تونس: 2263

قائمة حركة الشعب : 1850

قائمة امل الجريد :1715

قائمة قلب تونس: 1647

قائمة البديل التونسي: 1459

قائمة لسان الجريد: 1369

قائمة حزب الامل: 1361

قائمة مستقبلنا بيدينا: 1282

  
  
     
  
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