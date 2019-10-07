تشريعية 2019..النتائج الحينية لعملية فرز الاصوات بدائرة توزر

Lundi 07 Octobre 2019



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- بلغت نسبة احتساب المحاضر بعد عملية الفرز في دائرة توزر 100 بالمائة وذلك وفق النتائج الحينية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمةوفيما يلي نتائج الحينية لعملية الفرز في دائرة توزر:قائمة حركة النهضة :5082قائمة المواطنة والتنمية: 2339قائمة حركة نداء تونس: 2263قائمة حركة الشعب : 1850قائمة امل الجريد :1715قائمة قلب تونس: 1647قائمة البديل التونسي: 1459قائمة لسان الجريد: 1369قائمة حزب الامل: 1361قائمة مستقبلنا بيدينا: 1282