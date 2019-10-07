تشريعية 2019 ..النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات بدائرة ألمانيا

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم الإثنين في نشر النتائج الحينية لعملية الفرز لأصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج.في مايلي النتائج الحينية لعملية الفرز بدائرة ألمانيا والتي نشرتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة:قائمة حركة النهضة: 1350قائمة التيار الديمقراطي: 1137قائمة ائتلاف الكرامة: 476قائمة الحزب الدستوري الحر: 282قائمة قلب تونس: 216قائمة أمل وعمل المستقلة 209قائمة حركة تحيا تونس 128قائمة حزب أمل تونس: 109قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج:90قائمة حركة الشعب:90