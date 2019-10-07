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تشريعية 2019 ..النتائج الحينية لعملية فرز الأصوات بدائرة ألمانيا

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم الإثنين في نشر النتائج الحينية لعملية الفرز لأصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج.

في مايلي النتائج الحينية لعملية الفرز بدائرة ألمانيا والتي نشرتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة:
قائمة حركة النهضة: 1350

قائمة التيار الديمقراطي: 1137
قائمة ائتلاف الكرامة: 476
قائمة الحزب الدستوري الحر: 282
قائمة قلب تونس: 216
قائمة أمل وعمل المستقلة 209
قائمة حركة تحيا تونس 128
قائمة حزب أمل تونس: 109
قائمة عيش تونسي صوت التونسيين بالخارج:90
قائمة حركة الشعب:90

  
  
     
  
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