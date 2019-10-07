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تشريعية 2019.. نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - - انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم الإثنين في نشر النتائج الحينية لعملية فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، حسب نسبة تقدم الفرز المتفاوتة من دائرة إلى أخرى.

وفي مايلي النتائج الحينية لعملية الفرز بدائرة منوبة بعد استكمال فرز المحاضر فيها بنسبة 100 بالمائة والتي نشرتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة:


قائمة حركة النهضة :18866

قائمة قلب تونس:15297

قائمة التيار الديمقراطي:7080

قائمة ائتلاف الكرامة:6091

قائمة حزب الرحمة:4615

قائمة حركة الشعب:4088

قائمة الحزب الدستوري الحر:3711

قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري:3058

قائمة حركة تحيا تونس :2678

قائمة حركة نداء تونس:1500

  
  
     
  
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