تشريعية 2019.. نتائج عملية فرز الأصوات بدائرة منوبة

Lundi 07 Octobre 2019
وات - - انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ظهر اليوم الإثنين في نشر النتائج الحينية لعملية فرز أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات التشريعية في مختلف الدوائر الانتخابية في الداخل والخارج، حسب نسبة تقدم الفرز المتفاوتة من دائرة إلى أخرى.
وفي مايلي النتائج الحينية لعملية الفرز بدائرة منوبة بعد استكمال فرز المحاضر فيها بنسبة 100 بالمائة والتي نشرتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة:
قائمة حركة النهضة :18866
قائمة قلب تونس:15297
قائمة التيار الديمقراطي:7080
قائمة ائتلاف الكرامة:6091
قائمة حزب الرحمة:4615
قائمة حركة الشعب:4088
قائمة الحزب الدستوري الحر:3711
قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري:3058
قائمة حركة تحيا تونس :2678
قائمة حركة نداء تونس:1500
وفي مايلي النتائج الحينية لعملية الفرز بدائرة منوبة بعد استكمال فرز المحاضر فيها بنسبة 100 بالمائة والتي نشرتها هيئة الانتخابات على الشاشات العملاقة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة:
قائمة حركة النهضة :18866
قائمة قلب تونس:15297
قائمة التيار الديمقراطي:7080
قائمة ائتلاف الكرامة:6091
قائمة حزب الرحمة:4615
قائمة حركة الشعب:4088
قائمة الحزب الدستوري الحر:3711
قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري:3058
قائمة حركة تحيا تونس :2678
قائمة حركة نداء تونس:1500
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Par:mandhouj (France )
Sur: آمرود تنشر توزيع المقاعد في البرلمان حسب الدوائر