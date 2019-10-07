التشريعية 2019 -شبكة مراقبون: حركة النهضة في المرتبة الأولى بنسبة 2ر19 بالمائة

Lundi 07 Octobre 2019



وات

- أعلنت شبكة مراقبون عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 06 أكتوبر 2019 داخل التراب الوطني وخاصة اعتماد نتائج 11 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة ترشحت في 27 دائرة انتخابية.ووفق تقنية الفرز السريع للأصوات في العينة التمثيلية ل 1001 مكتب اقتراع فقد حازت حركة النهضة على المركز الأول بنسبة 2ر19 بالمائة يليها حزب قلب تونس في المركز الثاني بنسبة 6ر14 بالمائة ثم الحزب الدستوري الحر في المرتبة الثالثة ب 9ر6 بالمائة فالتيار الديمقراطي في المركز الخامس ب 3ر6 بالمائة فيما جاء حزب تحيا تونس على المركز السادس ب 1ر4 بالمائة.وحصل كل من حزب البديل وآفاق تونس ونداء تونس على نسبة 6ر1 بالمائة 6ر1 بالمائة أما ائتلاف الجبهة الشعبية فقد أحرز على نسبة 4ر1 بالمائة يليه الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ب 2ر1 بالمائة ثم تيار المحبة بنسبة 6ر0 بالمائة.وأوضح رئيس شبكة مراقبون محمد مرزوق الاثنين بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن النتائج التي توصلت إليها الشبكة تعد مغايرة تماما عن بقية نتائج مكاتب سبر الآراء باعتبار الاعتماد فقط على القائمات التي ترشحت في 27 دائرة انتخابية.وفسر في هذا الصدد أن ائتلاف الكرامة الذي حصل على مراتب متقدمة في نتائج مكاتب سبر الآراء لم يقع اعتماده في عمل شبكة مراقبون من منطلق انه لم يترشح في 27 دائرة انتخابية.وشدد مرزوق على أن النتائج المعلنة اليوم من شبكة مراقبون لا يمكن بأي حال أن تعكس عدد المقاعد في البرلمان القادم إلى جانب أن ترتيب القائمات لا يعني ضرورة ترتيب القائمات المترشحة لافتا إلى أن بقايا الأصوات سوف يكون لها تأثير واضح على المقاعد لاحقا.وردا على سؤال (وات) بشان الخروقات والاخلالات المسجلة ومالها، أعلن محمد مرزوق أن شبكة مراقبون بالتعاون مع بقية منظمات المجتمع المدني المتدخلة في الشأن الانتخابي سوف تقوم بالتتبع القضائي للمخالفين .وأكد حصول عدد من التجاوزات والاخلالات تتعلق بالتأثير على الناخبين خاصة في محيط مركز الاقتراع وخرق الصمت الانتخابي وهي مخالفات قال إنها تواترت بشكل هام يوم الاقتراع.وبالرجوع إلى مراقبة سير عملية الاقتراع ليوم أمس الأحد ابرز المتحدث أن نحو 3500 ملاحظ بشبكة مراقبون كانوا على الميدان ولفتةذوا الى ان 98 بالمائة من المكاتب تم فيها احترام الإجراءات القانونية الى جانب تواجد ممثل حزب أو قائمة مترشحة على الأقل بأكثر من 98 بالمائة من مكاتب الاقتراع .وبالنسبة إلى عملية غلق مكاتب الاقتراع سجلت شبكة مراقبون أن إجراءات الفرز سليمة بنسبة 97 بالمائة وان 96 بالمائة من مكاتب الاقتراع تم فيها عرض أوراق الاقتراع على الملاحظين.وبناء على تلقي الفريق المركزي للشبكة ل 992 تقرير من أصل 1001 مكتب اقتراع فقد قدرت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ب 7ر43 بالمائة (مع هامش خطا بنسبة 1 بالمائة) وبلغ عدد الأوراق الملغاة 8ر1 بالمائة وبلوغ نسبة 1 بالمائة من الأوراق الملغاة بينما بلغت الأوراق الصالحة 2ر97 بالمائة.هذا وأفاد رئيس شبكة مراقبون محمد مرزوق ان الشبكة ستواصل ملاحظتها للدور الثاني للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم الأحد 13 أكتوبر 2019