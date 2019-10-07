نحو تعزيز التعاون بين بلديات ولاية بن عروس لتحسين ظروف عيش المواطنين وتنفيذ القرارات البلدية

Lundi 07 Octobre 2019



انعقد مؤخرا الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات ولاية بن عروس للنظر في السبل الكفيلة لتفعيل التعاون فيما بينها بهدف التوصل الى حلول ناجعة تمكن من انجاز المشاريع الاستثمارية في احسن الظروف وانفاذ القانون من خلال تطبيق القرارات البلدية في الابان والحد من التجاوزات في مجالات الانتصاب والبناء الفوضوي والتلوث البيئي.وقد حضر الاجتماع رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عدنان بوعصيدة للتشاور بشان ابرام اتفاقية تعاون وشراكة بين بلديات بومهل البساتين والزهراء ومقرين وفوشانة والمحمدية وحمام الشط وحمام الانف ومرناق والخليدية ونعسان من شانها ان تكون منطلقا للتعاون خاصة في مجال تجميع الامكانيات البشرية والتجهيزات البلدية المتاحة لانجاز مختلف التدخلات بالمناطق البلدية وتفعيل القرارات البلدية الصادرة في شان المخالفين بالتنسيق مع السلطات الجهوية والهياكل الفنية للادارات ومكونات المجتمع المدني.وكان الاجتماع الدوري لرؤساء بلديات ولاية بن عروس مناسبة لاستعراض اشكاليات الحكم المحلي وسبل انجاج المسار البلدي في اطار اعمال المجالس البلدية المنتخبة التي تواجه صعوبات على مستوى التجاذب السياسي صلبها وضعف الموارد والامكانيات التي تعيق انجاز البرامج التنموية بالجهة.واعتبر عدنان بوعصيدة في هذا الصدد ان "المسؤولية الملقاة على عاتق رؤساء البلديات حاليا مضاعفة على اعتبار دورهم في تجميع القوى السياسية داخل المجالس البلدية وتسوية الاشكاليات العالقة في اتجاه تحسين الاداء البلدي خدمة لمصالح المواطنين" .واعتبر بوعصيدة ان "مسار الحكم المحلي مهدد وهناك من يتربص به لافشاله " داعيا البلديات الى "تكثيف الجهود وتوحيد المواقف والامكانيات لانجاح العمل البلدي عبر التاسيس لارضية تفاهم وتعاون مشترك بين مختلف الاطراف سواء صلب مكونات المجالس البلدية او الادارة البلدية فضلا عن البحث في امكانيات تنفيذ القرارات البلدية بتفعيل اجهزة الشرطة البيئية والشرطة البلدية والتعاون معها".هذا وقد تم الاتفاق بين بلديات ولاية بن عروس على تنظيم موكب امضاء اتفاقية تعاون وشراكة فيما بينها في اقرب الاجل وتوحيد الجهود لانجاح مسار الحكم المحلي وبحث سبل التعاون الجدي والمسؤول مع جهاز الشرطة البلدية والشرطة البيئة لتعزيز المراقبة للحد من التجاوزات في مجال البناء الفوضوي والانتصاب العشوائي وتحسين الوضع البيئي برفع النفايات والعمل على رسكلتها وتثمينها لتكون مصدر موارد اضافية للبلديات.