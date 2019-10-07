التشريعية 2019: نتائج دائرة مدنين بعد فرز 58 بالمائة من الاصوات

Lundi 07 Octobre 2019
باب نات - النتائج الاولية بعد فرز 58 بالمائة من الاصوات وفق افادة عضو الهيئة الفرعية للانتخابات مختار مراد لاذاعة تطاوين:
1- النهضة: 26927 صوتا
2_-حركة الشعب:11902صوتا
3-ائتلاف الكرامة: 5160 صوتا
4-تحيا توس: 3307 صوتا
5-قلب تونس: 2168 صوتا
6-التيار الديمقراطي: 2144 صوتا
7-الوفاء الاصلاح (مستقلة): 1473 صوتا
8-البديل التونسي: 1376صوتا
9-ائتلاف تونس أخرى: 1360 صوتا.
1- النهضة: 26927 صوتا
2_-حركة الشعب:11902صوتا
3-ائتلاف الكرامة: 5160 صوتا
4-تحيا توس: 3307 صوتا
5-قلب تونس: 2168 صوتا
6-التيار الديمقراطي: 2144 صوتا
7-الوفاء الاصلاح (مستقلة): 1473 صوتا
8-البديل التونسي: 1376صوتا
9-ائتلاف تونس أخرى: 1360 صوتا.
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Par:falfoul (Tunisia )
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