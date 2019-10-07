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تحسّبا لتقلبات جوّية مُنتظرة، ادارة المرور تدعو الى الحذر وعدم المُجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
تحسّبا للتقلبات الجوّية المُنتظرة خلال الفترة القادمة وإمكانيّة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تدعو إدارة شرطة المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وتوخي الحذر عند السّياقة واحترام مسافة الأمان وعدم المُجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرّصانة والتريّث اثناء السّياقة مع إحترام إشارات الأعوان.

واشار بلاغ عن وزارة الداخلية ان إدارة شرطة المروروضعت كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضّرورة الإتصال على الرّقم التالي: 71.343.201


  
  
     
  
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