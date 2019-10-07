تحسّبا لتقلبات جوّية مُنتظرة، ادارة المرور تدعو الى الحذر وعدم المُجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه

Lundi 07 Octobre 2019
تحسّبا للتقلبات الجوّية المُنتظرة خلال الفترة القادمة وإمكانيّة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار، تدعو إدارة شرطة المرور مُستعملي الطريق إلى التعديل من السّرعة وتوخي الحذر عند السّياقة واحترام مسافة الأمان وعدم المُجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه والتحلي بالرّصانة والتريّث اثناء السّياقة مع إحترام إشارات الأعوان.
واشار بلاغ عن وزارة الداخلية ان إدارة شرطة المروروضعت كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضّرورة الإتصال على الرّقم التالي: 71.343.201
واشار بلاغ عن وزارة الداخلية ان إدارة شرطة المروروضعت كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية اللازمة لإرشاد ومساعدة مُستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضّرورة الإتصال على الرّقم التالي: 71.343.201
En continu
- 00:36 المأزق
- Hier 22:45 توزيع المقاعد في البرلمان حسب سيغما كونساي
- Hier 20:43 الغرباء الجدد ، أو ''The outsiders''
- Hier 19:07 خطير جدا.. C'est très grave
- Hier 18:39 رئيس الجمهورية يؤدي واجبه الإنتخابي
- Hier 13:33 ماذا يريد أهالي سيدي بوزيد! ؟؟؟
- Hier 11:54 الأردن يعفي التونسيين من تأشيرة دخول أراضيه
- Hier 09:47 أبرز اهتمامات الصحف التونسية
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:22
|17:57
|15:24
|12:14
|06:19
|04:53
|
0°
|0°
|%
|:الرطــوبة
|تونــس
|0°
|
كم/س
|:الــرياح
Follow @babnet_Tunisie
(201 274) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(180 134) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 676) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 352) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
(103 450) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 75 403) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 74 409) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 72 386) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 895) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 971) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 964) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 61 438) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 55 458) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 283) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 186) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 826) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 768) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 588) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 51 698) خطير جدا.. C'est très grave
( 51 271) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: حاتم المليكي: لن نشارك في حكومة تُشكلها النهضة