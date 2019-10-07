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انقلاب حافلة تقل أعوانا من الحرس الوطني بتونس العاصمة يتسبب في اصابات طفيفة لــ13 عونا

Lundi 07 Octobre 2019

Lundi 07 Octobre 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي ان حادثا جد صباح اليوم الاثنين بالطريق الوطنية رقم 9 (طريق المرسى) تمثل في انحراف حافلة تقل اعوان حرس عن طريقها وانقلابها .

واشار الجبابلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الحادث تسبب في إصابة 13 عونا من الحرس الوطني بجروح طفيفة وإصابة عون آخر بكسور في الضلوع، وتم نقلهم إلى مستشفى المرسى لتقي الإسعافات
وقال الجبابلي إن الحافلة كانت تقل حوالي 50 عونا من الحرس الوطني، قاموا امس الاحد بتامين مراكز الاقتراع بولاية سيدي بوزيد.


  
  
     
  
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