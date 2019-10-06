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سليانة: خروج عربة قطار عن السكة بين سيدي بورويس والكريب دون تسجيل خسائر

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - خرجت مساء اليوم الأحد عربة قطار عن السكة بين معتمديتي الكريب وسيدي بورويس، وتحديدا بين محطتي القطار في سيدي بورويس والكريب محطة، دون تسجيل أية خسائر بشرية، حسب ما صرح به مصدر من الحرس الوطني ل(وات).

وأضاف ذات المصدر، أن القطار الذي تعرض إلى هذه الحادثة قادم من القلعة الخصبة في اتجاه تونس العاصمة.


  
  
     
  
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