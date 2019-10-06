هيئة اللانتخابات ستنظر في اجتماعاتها المقبلة في الخروقات المرتبطة بعدم التزام رؤساء عدد من القائمات المترشحة للانتخابات بإزالة الصفحات المدعومة بموقع ''فيس بوك''

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا، رؤساء عدد من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية من أجل دعوتهم الى الغاء صفحات مدعومة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفق ما أفاد به عضو الهيئة سفيان العبيدي.
وأضاف العبيدي في تصريح- ل(وات) اليوم الأحد بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستنظر خلال اجتماعاتها المقبلة في الخروقات المسجلة والمرتبطة بعدم التزام بعض رؤساء القائمات بازالة الصفحات المدعومة ماليا.
وأوضح ان الهيئة قامت بمراسلة رؤساء القائمات ممن لهم صفحات مدعومة بموقع "فيس بوك" من أجل ازالتها تطبيقا للفصل 57 من القانون الانتخابي الذي يمنع على المترشحين للانتخابات التشريعية الاشهار السياسي المدعوم ماليا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، خلافا للمترشحين في الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يتعلق بالاخلالات التي تم رصدها من قبل ملاحظين أثناء عملية الاقتراع التي جرت اليوم في اطار الانتخابات التشريعية، بين العبيدي أن مجلس الهيئة يستند في متابعته للاخلالات والبت فيها الى التقارير الواردة عليه من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وكذلك من جميع المنظمات والأطراف المتدخلة في متابعة العملية الانتخابية.
وأضاف العبيدي في تصريح- ل(وات) اليوم الأحد بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستنظر خلال اجتماعاتها المقبلة في الخروقات المسجلة والمرتبطة بعدم التزام بعض رؤساء القائمات بازالة الصفحات المدعومة ماليا.
وأوضح ان الهيئة قامت بمراسلة رؤساء القائمات ممن لهم صفحات مدعومة بموقع "فيس بوك" من أجل ازالتها تطبيقا للفصل 57 من القانون الانتخابي الذي يمنع على المترشحين للانتخابات التشريعية الاشهار السياسي المدعوم ماليا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، خلافا للمترشحين في الانتخابات الرئاسية.
وفي ما يتعلق بالاخلالات التي تم رصدها من قبل ملاحظين أثناء عملية الاقتراع التي جرت اليوم في اطار الانتخابات التشريعية، بين العبيدي أن مجلس الهيئة يستند في متابعته للاخلالات والبت فيها الى التقارير الواردة عليه من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وكذلك من جميع المنظمات والأطراف المتدخلة في متابعة العملية الانتخابية.
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Par:mandhouj (France )
Sur: نسبة الاقبال على الاقتراع تبلغ 23,5 بالمائة بالداخل و 12 بالمائة بالخارج الى حدود الساعة الثالثة