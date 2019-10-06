Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Kamel El-Awsaaf  

هيئة اللانتخابات ستنظر في اجتماعاتها المقبلة في الخروقات المرتبطة بعدم التزام رؤساء عدد من القائمات المترشحة للانتخابات بإزالة الصفحات المدعومة بموقع ''فيس بوك''

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - راسلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤخرا، رؤساء عدد من القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية من أجل دعوتهم الى الغاء صفحات مدعومة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وفق ما أفاد به عضو الهيئة سفيان العبيدي.

وأضاف العبيدي في تصريح- ل(وات) اليوم الأحد بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستنظر خلال اجتماعاتها المقبلة في الخروقات المسجلة والمرتبطة بعدم التزام بعض رؤساء القائمات بازالة الصفحات المدعومة ماليا.


وأوضح ان الهيئة قامت بمراسلة رؤساء القائمات ممن لهم صفحات مدعومة بموقع "فيس بوك" من أجل ازالتها تطبيقا للفصل 57 من القانون الانتخابي الذي يمنع على المترشحين للانتخابات التشريعية الاشهار السياسي المدعوم ماليا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، خلافا للمترشحين في الانتخابات الرئاسية.

وفي ما يتعلق بالاخلالات التي تم رصدها من قبل ملاحظين أثناء عملية الاقتراع التي جرت اليوم في اطار الانتخابات التشريعية، بين العبيدي أن مجلس الهيئة يستند في متابعته للاخلالات والبت فيها الى التقارير الواردة عليه من قبل الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وكذلك من جميع المنظمات والأطراف المتدخلة في متابعة العملية الانتخابية.

  
  
     
  
cadre-d3d5547b515d59a1ebf83e65175ef4f6-2019-10-06 18:42:14






0 de 0 commentaires pour l'article 190516



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

الأحد 06 أكتوبر 2019 | 7 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:24 17:58 15:25 12:14 06:18 04:52
23°
 23° % 64 :الرطــوبة
تونــس 19°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-2123°-1924°-2025°-1926°-19
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   230,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570385411|190516 1157|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires