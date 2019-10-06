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دائرة صفاقس1 : ''الطلق الناري الصادر عن سلاح احد الامنيين في مركز اقتراع كان عفويا ودون تسجيل إصابة بشرية او تاثير على سير العملية الانتخابية'' (رئيس الهيئة الفرعية والناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس)

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - أكّد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس1 محمد الحمامي في تصريح لمكتب (وات) على أن " الطلق الناري الذي صدر من سلاح أحد الأمنيين حوالي الثامنة والنصف صباح اليوم بأحد مراكز الاقتراع بسيدي منصور كان عفويا ولم يؤثر على سير العملية الانتخابية".
وبدوره افاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي أن الطلق الناري الصادر عن سلاح احد اعوان الامن بمركز الاقتراع الحي الجديد في سيدي منصور " جاء على إثر إجراء عادي قام به عون الامن خلال تثبته من سلاحه ولم يخلف أيّة إصابة بشرية او حالة من الفزع في صفوف الناخبين ولم يؤثر على سير عملية الانتخابات في مركز الاقتراع المذكور".


  
  
     
  
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