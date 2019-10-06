تشريعية 2019: معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية يرصد ''خرقا واضحا'' للصمت الانتخابي على شبكات التواصل الاجتماعي

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - رصد ملاحظو معهد فرحات حشاد للبحوث والديمقراطية "خرقا واضحا على شبكات التواصل الاجتماعي في يوم الصمت الانتخابي حيث تواصلت الدعاية للعديد من الأحزاب والدعاية السلبية ضد أحزاب أخرى للمطالبة بمقاطعتها".
وأفاد المعهد في تقرير أولي أصدره ظهر اليوم الأحد أنه قد تم توثيق هذه الخروقات في شكل نصوص مكتوبة ومقاطع فيديو لمخاطبة مستخدمي شبكة الانترنات وخاصة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لمحاولة إقناع الناخبين بوجهات نظرهم السياسية والدعاية السلبية ضد أحزاب وشخصيات معينة.
وذكر المعهد بأن مرحلة الصمت الانتخابي يحجر فيها كافة أشكال الدعاية ويمنع فيها بث الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
ويؤدي خرق الصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المترشح المخالف.
وأفاد المعهد في تقرير أولي أصدره ظهر اليوم الأحد أنه قد تم توثيق هذه الخروقات في شكل نصوص مكتوبة ومقاطع فيديو لمخاطبة مستخدمي شبكة الانترنات وخاصة موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لمحاولة إقناع الناخبين بوجهات نظرهم السياسية والدعاية السلبية ضد أحزاب وشخصيات معينة.
وذكر المعهد بأن مرحلة الصمت الانتخابي يحجر فيها كافة أشكال الدعاية ويمنع فيها بث الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة والائتلافية ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
ويؤدي خرق الصمت الانتخابي إلى عقوبات قد تصل إلى إسقاط القائمة أو المترشح المخالف.
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Par:Potentialside (Tunisia )
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