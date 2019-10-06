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راشد الغنوشي : على التونسيين أن يعتزوا بما وصلت إليه بلادهم من نجاح لمسارها الديمقراطي

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
باب نات - قام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي صباح اليوم بواجبه الانتخابي .
وقد صرّح عقب إدلائه بصوته بأن على التونسيين أن يعتزوا بما وصلت إليه بلادهم من نجاح لمسارها الديمقراطي ، وقال إن تونس مقبلة على أحد خيارين إما الإصلاح أو الفساد ، ودعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على هذه الانتخابات والانتصار لمبادئ الثورة .


  
  
     
  
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