راشد الغنوشي : على التونسيين أن يعتزوا بما وصلت إليه بلادهم من نجاح لمسارها الديمقراطي

Dimanche 06 Octobre 2019



باب نات

- قام زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي صباح اليوم بواجبه الانتخابي .وقد صرّح عقب إدلائه بصوته بأن على التونسيين أن يعتزوا بما وصلت إليه بلادهم من نجاح لمسارها الديمقراطي ، وقال إن تونس مقبلة على أحد خيارين إما الإصلاح أو الفساد ، ودعا المواطنين إلى الإقبال بكثافة على هذه الانتخابات والانتصار لمبادئ الثورة .