المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي ينشرا 30 مللاحظا لمراقبة الانتخابات التشريعية

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - يشارك "المعهد الجمهوري الدولي" و"المعهد الديمقراطي الوطني"، الاحد، ببعثة مشتركة من الملاحظين لمراقبة الانتخابات التشريعية، التي تجري اليوم في تونس لانتخاب اعضاء مجلس النوب، تضم 30 ملاحظا يمثلون ثلة من القادة السياسيين والدبلوماسيين والمسؤولين السابقين المنتخبين والحكوميين والخبراء الإقليميين في مجال الانتخابات.
وقال ممثل المعهد الديمقراطي الوطني، ليو سبانس، في تصريح ل(وات) ان النتائج الاولية لعمل الملاحظين، الذين توزعو على عدد من مناطق البلاد، سيتم الاعلان عنها، خلال ندوة صحفية تعقد غدا الاثنين.
واشار الى ان النتائج الاولية تستند الى تقارير الملاحظين الموزعين في عدد من جهات البلاد بالاضافة الى 8 ملاحظين موجودين في تونس على المدى الطويل (منذ منتصف شهر اوت) والذين يقومون بمراقبة كل العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية في مختلف مراحلها.
ولفت الى ان بعثة الملاحظين قد سجلت خلال الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بعض الخروقات البسيطة التي لا يمكن ان تؤثر على شفافية الانتخابات مشددا على النتائج الايجابية التي تم تسجيلها على مستوى التنظيم المحكم للعملية الانتخابية سواء على مستوى الهيئة العليا للانتخابات او على على مستوى الهيئات الفرعية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
وقال ان المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة دولية تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم، قد سجل نجاح تونس في هذه المواعيد الانتخابية وقدرتها في التحكم في المسار الانتخابي في مختلف مراحله.
وقال ممثل المعهد الديمقراطي الوطني، ليو سبانس، في تصريح ل(وات) ان النتائج الاولية لعمل الملاحظين، الذين توزعو على عدد من مناطق البلاد، سيتم الاعلان عنها، خلال ندوة صحفية تعقد غدا الاثنين.
واشار الى ان النتائج الاولية تستند الى تقارير الملاحظين الموزعين في عدد من جهات البلاد بالاضافة الى 8 ملاحظين موجودين في تونس على المدى الطويل (منذ منتصف شهر اوت) والذين يقومون بمراقبة كل العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية في مختلف مراحلها.
ولفت الى ان بعثة الملاحظين قد سجلت خلال الدور الاول من الانتخابات الرئاسية بعض الخروقات البسيطة التي لا يمكن ان تؤثر على شفافية الانتخابات مشددا على النتائج الايجابية التي تم تسجيلها على مستوى التنظيم المحكم للعملية الانتخابية سواء على مستوى الهيئة العليا للانتخابات او على على مستوى الهيئات الفرعية والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية.
وقال ان المعهد الديمقراطي الوطني، وهو منظمة دولية تعمل في سبيل دعم وترسيخ المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركة المواطنين، وتعزيز ثقافة الانفتاح والمساءلة في مؤسسات الحكم، قد سجل نجاح تونس في هذه المواعيد الانتخابية وقدرتها في التحكم في المسار الانتخابي في مختلف مراحله.
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Par:mnasser57 (Austria )
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