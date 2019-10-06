تونس 1 : تسجيل 49 مخالفة انتخابية وإحالة 7 حالات على النيابة العمومية في الدائرة الانتخابية

Dimanche 06 Octobre 2019



وات

- بلغ عدد المخالفات المسجلة في الحملة الانتخابية التشريعية بالدائرة الانتخابية تونس 1 نحو 49 مخالفة ، وفق معطيات استقتها (وات) من قسم الشؤون القانونية بالهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 وتوزعت المخالفات المسجلة طيلة فترة الحملة الانتخابية من 13 سبتمبر إلى يوم 04 أكتوبر 2019 على عدم الإعلام بنشاط انتخابي (22 مخالفة) والتعليق خارج الأماكن المخصصة (12 مخالفة) وتقديم تبرعات قصد التأثير على الناخبين والاعتداء على موظف عمومي حال أداء مهامه علاوة على منع أعوان هيئة الانتخابات من أداء عملهم واستعمال علم الجمهورية التونسية في المعلقات الانتخابية، فضلا عن تقديم تبرعات عينية قصد التأثير على الناخبين ، وكذلك تسجيل مخالفة عدم حياد الإدارة والتعليق من دون تأشير.وكشفت المعطيات الإحصائية أن الهيئة الفرعية للانتخابات بتونس 1 أحالت على النيابة العمومية 7 ملفات تم تكييفها كمخالفة أو جريمة انتخابية خطيرة ، تعلقت بتقديم تبرعات عينية قصد التأثير على الناخبين، والاعتداء على موظف عمومي حال أداء مهامه واستعمال علم الجمهورية في المعلقات الانتخابية(5 حالات)، فيما اقتصرت بقية الإجراءات المتخذة على التنبيه على القائمات الناشطة بهذه الدائرة الانتخابية.يشر إلى أن عدد المسجلين في دائرة تونس1 يبلغ 630ر299 ألف مسجل ، وأن عدد المراكز يبلغ حوالي 107 مراكز اقتراع ومن بين المسجلين 36220 أعمارهم تتراوح بين 18 و 25 سنة من ضمنهم 18975 من الإناث و 736ر119 ناخب أعمارهم بين 26 و 45 عاما من بينهم 58257 من الإناث.