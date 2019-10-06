مركز ''كارتر'' لمراقبة الانتخابات بتونس: عمليات الاقتراع انطلقت في موعدها وتسير بشكل جيد

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - قالت رئيسة البعثة الدولية لمركز "كارتر" لمراقبة الانتخابات "تانا دي زولويتا" إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها للناخبين في موعدها وأن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد إلى حدود هذه الساعة (العاشرة صباحا).
وأضافت "دي زولويتا"، في نقطة إعلامية بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية بشارع الحبيب بورقيبة باردو، أن التقارير الواردة على مركز "كارتر" من 35 مركز اقتراع موزعة على مختلف البلاد، تؤكد حسن استقبال المقترعين وأن عملية الاقتراع تسير بنسق طبيعي.
وأشادت رئيسة البعثة بحسن التنظيم واحترام إجراءات الاقتراع.
وأضافت "دي زولويتا"، في نقطة إعلامية بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية بشارع الحبيب بورقيبة باردو، أن التقارير الواردة على مركز "كارتر" من 35 مركز اقتراع موزعة على مختلف البلاد، تؤكد حسن استقبال المقترعين وأن عملية الاقتراع تسير بنسق طبيعي.
وأشادت رئيسة البعثة بحسن التنظيم واحترام إجراءات الاقتراع.
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Par:mnasser57 (Austria )
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