القيروان :طلق ناري على وجه الخطأ من سلاح جندي كان بصدد تنظيفه بمكتب اقتراع بحفوز

Dimanche 06 Octobre 2019



وات

- أفاد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالقيروان محمد الناصر البرقاوي، أن جنديا بمركز الاقتراع عن زانة بحفوز بالدائرة الانتخابية القيروان، كان بصدد تنظيف سلاحه قبل انطلاق عملية الاقتراع فانطلقت منه رصاصة على وجه الخطإ ولم تسجل أي اصابات، مؤكدا أن عملية الاقتراع انطلقت بهذا المركز في وقتها المحدد.وأفاد في تصريح ل(وات) أن عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية انطلقت صبيحة اليوم الاحد في حدود الساعة الثامنة صباحا بالدائرة الانتخابية القيروان في ظروف عادية ، وسط تواجد للعناصر العسكرية والأمنية أمام مختلف مراكز الاقتراع لتأمينها.وجدير بالذكر أن الفئة العمرية التي سجلت حضورها إلى حد الآن من الناخبين هم من كبار السن والكهول.ومن جانبه أفاد عز الدين حسيني رئيس مركز الإقتراع بالمدرسة الابتدائية أولاد فرحان، أكبر مركز بدائرة القيروان، وهو يضم 5511 ناخبا ، أن العملية الانتخابية تسير في ظروف عادية وأن أغلب الناخبين هم من الفئة العمرية بين 45 و60 سنة مضيفا الإقبال يعد محترما إلى حد الان.وأفاد المراقب عن القطب المدني لحقوق الانسان أحمد عنان أن أبواب مراكز الإقتراع فتحت في تمام الساعة الثامنة وأن المخالفات التي تم ملاحظتها إلى حد الآن تتعلق بالخصوص بإلقاء البيانات الانتخابية أمام عدد من مراكز الاقتراع.يارا