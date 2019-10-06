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رئيس الحكومة يدعو جميع التونسيين الى المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - دعا رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح اليوم الاحد، جميع التونسيين، وخاصة منهم الشباب، الى المشاركة بكثافة في عملية الإقتراع للانتخابات التشريعية لتحديد مصيرهم.

وعبر الشاهد، في تصريح إعلامي إثر الادلاء بصوته في الإنتخابات التشريعية ، بمركز الإقتراع المدرسة الابتدائية عبد الرحمان مامي بالمرسى ، عن الامل في أن تكون نسبة الاقبال مرتفعة في هذه الانتخابات، على عكس الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها التي انتظمت يوم 15 من سبتمبر المنقضي.




وأكد أن جميع التونسيين يتحملون، في هذا الاستحقاق الانتخابي، المسؤولية في تحديد مستقبل جديد للبلاد، مبرزا ان كل ورقة انتخاب تعد "مهمة ولها قيمة في ضمان تحصين تونس وديمقراطيتها من المخاطر التي تعترضها".
وللاشارة فقد انطلقت عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية اليوم داخل تونس بـ27 دائرة انتخابيّة بعد أن كانت قد انطلقت الجمعة بالدوائر الانتخابيّة بالخارج (6 دوائر انتخابيّة) لتتواصل على مدى 3 أيّام (4 و5 و6 أكتوبر).

وتتسابق لهذه الإنتخابات التشريعية والتي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدا) أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية توزّعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل جديد .
أمّا العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

  
  
     
  
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