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صفاقس: الاحتفاظ بمعلم على ذمة البحث على خلفية شبهة اعتداء بالفاحشة على تلاميذ

Dimanche 06 Octobre 2019

Dimanche 06 Octobre 2019
وات - أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، بعد عصر يوم السىت، بالاحتفاظ بمعلم يدرس بإحدى المدارس الإبتدائية بمنطقة صفاقس الجنوبية على ذمة البحث على خلفية شبهة اعتداء بالفاحشة على عدد من تلاميذه، وذلك بناء على إشعار في الغرض من مندوب حماية الطفولة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي، مراد التركي، مكتب (وات) بالجهة.

وأضاف ذات المصدر القضائي أن عدد التلاميذ المتضررين بلغ 3 تلاميذ، وفق الأبحاث الأولية، التي تعهدت بها الفرقة المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الجنوبية، والتي استمعت للاطفال المتضررين بمحضر أوليائهم حول تعرضهم للاعتداء بفعل الفاحشة ممن له سلطة عليهم (المعلم) وباستغلال نفوذ وظيفته.
وقال التركي إن الأبحاث متواصلة لغاية الكشف عما إذا كان هناك متضررون آخرون من عدمه.


  
  
     
  
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