إصابة عسكري بطلق ناري على وجه الخطأ من سلاحه الفردي في قطاع بن قردان (الناطق باسم وزارة الدفاع)

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني، محمد زكري، أن عسكريا يعمل بقطاع بنقردان، أصيب مساء اليوم السبت، بطلق ناري على وجه الخطأ من سلاحه الفردي.وأوضح زكري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات"، أنه تم نقل العسكري المصاب إلى المستشفى الجهوي ببنقردان لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن "حالته مستقرة ولا تكتسي أية خطورة".