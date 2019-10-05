Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Fi Youm Wi Leilah  

مجلس القضاء العدلي يؤكد أنه ''لا يتوانى في اتخاذ الإجراء المناسب بشأن من يثبت انحرافه عن الوظيفة الموكولة له''

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - - أكد مجلس القضاء العدلي أنه "لا يتوانى مطلقا في اتخاذ الإجراء المناسب بشأن من يثبت انحرافه عن الوظيفة الموكولة له"، مضيفا أنه "يتابع عن كثب سير جميع الملفات، وخاصة منها ملفات الفساد المالي وقضايا الإرهاب في جميع أطوارها".

وشدد مجلس القضاء العدلي، في بيان له عقب اجتماعه بصفة طارئة مساء اليوم السبت، أنه "لن يتخلف عن اتخاذ جميع القرارات الملائمة لضمان حسن سير تلك الملفات، وعدم الانحراف بها عن مسارها القضائي السليم"، مشيرا إلى أنه "يمثل صمام الأمان للقضاة في ممارسة أعمالهم بكل استقلالية وحياد".


ودعا المجلس كافة القضاة، إلى مواصلة عملهم والنظر في ملفاتهم وفصل القضايا المعروضة عليهم "بكل استقلالية وحياد ونزاهة، دون أن ينال منهم أي تصرف معزول، وذلك حفاظا على العهد الذي قطعوه على أنفسهم عند تحملهم رسالة القضاء لترسيخ دولة القانون".

كما ذكر مجلس القضاء العدلي الرأي العام الوطني بأن المجلس الأعلى للقضاء هو الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله طبقا لما نص عليه الفصل 114 من الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وأنه "لا أحد فوق المحاسبة والقانون".

يشار إلى أن المجلس الوطني لجمعية القضاة المجتمع يوم السبت ، سجل إيجابيا سرعة تعاطي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس مع ما تم بثه في حلقة مساء أمس الجمعة من برنامج "الحقائق الأربع" على قناة "الحوار التونسي" حول قضية شبهة فساد تتعلق بقاض يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس.

وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، كشف في وقت سابق من اليوم ل(وات) أن البحث التحقيقي، الذّي تم فتحه مساء الجمعة، من قبل وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1، حول هذه القضية، مكن من التعرف على هوية القاضي المشتبه فيه، وذلك بالرجوع إلى التسجيلات الأولية المتوفرة بالبرنامج المذكور.

  
  
     
  
cadre-d3c816d43cda706fe21e4b0c842a6b4b-2019-10-05 22:54:29






0 de 0 commentaires pour l'article 190491



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 05 أكتوبر 2019 | 6 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
22°
 20° % 73 :الرطــوبة
تونــس 19°
2.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
20°-1927°-2023°-1824°-2025°-20
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   230,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570314339|190491 302|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires