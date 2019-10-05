قابس: تظاهرة توعوية لفائدة التلاميذ حول مقاومة الفساد

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- نظم، اليوم السبت، الفرع الجهوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقابس، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية، تظاهرة توعوية للتلاميذ حول مكافحة الفساد.وشارك في هذه التظاهرة عدد ملحوظ من التلاميذ والمعلمين من قابس ومدنين، ممن تلقوا تكوينا في مجال مكافحة الفساد شمل جوانب عديدة من بينها جرائم ومفاهيم الفساد والإطار التشريعي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.ومثلت هذه التظاهرة، التي احتضنها المعهد الثانوي الشابي بقابس، والتي قام فيها التلاميذ بتكريم معلميهم، مناسبة على غاية من الأهمية لتمكين هؤلاء التلاميذ من الإلمام بالعديد من المسائل المرتبطة بالفساد، على غرار الاستيلاء على الأموال العمومية والتهرب الضريبي والرشوة .وأوضحت المسؤولة عن المكتب الجهوي لمكافحة الفساد بقابس، عائشة مبروك، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أن عدد الشكايات التي تم تقديمها الى هذا المكتب منذ افتتاحه خلال شهر أفريل الفارط، بلغ حوالي 40 شكاية، دون اعتبار عدد الشكايات التي تم تقديمها مباشرة الى الهيئة بتونس العاصمة، مشيرة الى ان الغاية من تنظيم هذه التظاهرة هو محاولة غرس ثقافة مقاومة الفساد لدى التلاميذ الذين يشكلون عماد المستقبل، حسب تعبيرها.