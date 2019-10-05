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فوز النادي الافريقي وديا على مستقبل سكرة 4- صفر

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - فاز النادي الافريقي اليوم على فريق مستقبل سكرة في مباراة ودية بنتيجة 4- صفر .
وسجل الاهداف كل من ياسين الشماخي د15 وديريك ساسراكو د68 وصابر خليفة د79 وبلال العيفة من ضربة جزاء د84 .



  
  
     
  
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