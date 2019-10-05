فوز النادي الافريقي وديا على مستقبل سكرة 4- صفر

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- فاز النادي الافريقي اليوم على فريق مستقبل سكرة في مباراة ودية بنتيجة 4- صفر .وسجل الاهداف كل من ياسين الشماخي د15 وديريك ساسراكو د68 وصابر خليفة د79 وبلال العيفة من ضربة جزاء د84 .