تشريعية 2019 : نسبة إقبال الناخبين بالخارج بلغت 4.6 بالمائة إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم الثاني للاقتراع

Samedi 05 Octobre 2019
وات - أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، في ندوة صحفية انعقدت اليوم السبت بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة، بأن نسبة إقبال التونسيين المقيمين بالخارج على الواجب الانتخابي للتشريعية بلغت 4.6 بالمائة الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال من اليوم السبت، بالتوقيت المحلي لتونس.
وتوزعت هذه النسبة كالتالي :
العالم العربي وباقي دول العالم : تم تسجيل أعلى نسبة الى حد الان بـ 10.8 بالمائة ايطاليا : 2 بالمائة فرنسا 2 : 3.8 بالمائة فرنسا 1 : 5.7 بالمائة الامريكيتان وباقي دول اوروبا : 4 بالمائة المانيا : 3.9 بالمائة
وذكر بفون أن عدد الناخبين الذين صوتوا في المانيا الى حد الآن بلغ 1117 ناخبا وفي الامريكيتين وباقي دول اوروبا 2288 ناخبا وفرنسا 1 بلغ 5020 ناخبا وفرنسا 2 بلغ 4437 ناخبا وايطاليا 1127 ناخبا والعالم العربي وباقي دول العالم 3865 ناخبا وأشار الى أن كل مكاتب الاقتراع بالخارج وعددها 384 قد فتحت في التوقيت العادي وهي موزعة كالآتي :
الهيئة الفرعية فرنسا1 : 79 مكتب اقتراع ، 88 ألفا و657 ناخبا الهيئة الفرعية فرنسا 2: 91 مكتب ،117 ألف ناخب الدول العربية وباقي دول العالم: 53 مكتب اقتراع، 35 الفا و820 ناخبا المانيا: 14 مكتب اقتراع ،28 الفا و574 ناخبا ايطاليا: 85 مكتب اقتراع ،57 الف ناخب الامريكيتان وباقي دول اوروبا : 62 مكتب اقتراع، 57 الفا و700 ناخب ويشار في هذا الخصوص إلى أن اقتراع التونسيين المقيمين بالخارج يجري أيام 4 و5 و6 أكتوبر الحالي.
وتوزعت هذه النسبة كالتالي :
العالم العربي وباقي دول العالم : تم تسجيل أعلى نسبة الى حد الان بـ 10.8 بالمائة ايطاليا : 2 بالمائة فرنسا 2 : 3.8 بالمائة فرنسا 1 : 5.7 بالمائة الامريكيتان وباقي دول اوروبا : 4 بالمائة المانيا : 3.9 بالمائة
وذكر بفون أن عدد الناخبين الذين صوتوا في المانيا الى حد الآن بلغ 1117 ناخبا وفي الامريكيتين وباقي دول اوروبا 2288 ناخبا وفرنسا 1 بلغ 5020 ناخبا وفرنسا 2 بلغ 4437 ناخبا وايطاليا 1127 ناخبا والعالم العربي وباقي دول العالم 3865 ناخبا وأشار الى أن كل مكاتب الاقتراع بالخارج وعددها 384 قد فتحت في التوقيت العادي وهي موزعة كالآتي :
الهيئة الفرعية فرنسا1 : 79 مكتب اقتراع ، 88 ألفا و657 ناخبا الهيئة الفرعية فرنسا 2: 91 مكتب ،117 ألف ناخب الدول العربية وباقي دول العالم: 53 مكتب اقتراع، 35 الفا و820 ناخبا المانيا: 14 مكتب اقتراع ،28 الفا و574 ناخبا ايطاليا: 85 مكتب اقتراع ،57 الف ناخب الامريكيتان وباقي دول اوروبا : 62 مكتب اقتراع، 57 الفا و700 ناخب ويشار في هذا الخصوص إلى أن اقتراع التونسيين المقيمين بالخارج يجري أيام 4 و5 و6 أكتوبر الحالي.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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