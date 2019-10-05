كاس محمد السادس للاندية الابطال - الترجي الرياضي التونسي يلاقي اسفي المغربي في ثمن النهائي

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم التي جرت اليوم بالرياض العاصمة السعودية فريق الترجي الرياضي التونسي مع نادي اولمبيك اسفي المغربي.وستجري مباراة الذهاب في المغرب فيما يقام لقاء الاياب في تونس.