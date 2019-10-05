Radio Babnet Tunisie On Air: Nadem Ghazali - cocktail  

كاس محمد السادس للاندية الابطال - الترجي الرياضي التونسي يلاقي اسفي المغربي في ثمن النهائي

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - وضعت عملية القرعة الخاصة بالدور ثمن النهائي لكاس محمد السادس للاندية الابطال لكرة القدم التي جرت اليوم بالرياض العاصمة السعودية فريق الترجي الرياضي التونسي مع نادي اولمبيك اسفي المغربي.
وستجري مباراة الذهاب في المغرب فيما يقام لقاء الاياب في تونس.



  
  
     
  
cadre-f3593f479b01f95c1e50e0c8723c78f5-2019-10-05 16:51:50






0 de 0 commentaires pour l'article 190479



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 05 أكتوبر 2019 | 6 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
28°
 25° % 34 :الرطــوبة
تونــس 19°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
25°-1926°-2024°-1825°-1825°-20
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   230,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570292545|190479 288|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires