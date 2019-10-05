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تشريعية 2019 -بنزرت : تسجيل 191 مخالفة انتخابية منها الاعتداء على مراقبي الهيئة

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - بلغ عدد المخالفات الانتخابية التي رفعتها الفرق الرقابية التابعة للهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات في بنزرت خلال فترة الحملة الانتخابية التشريعية بالدايرة الانتخابية ببنزرت 191 مخالفة، وفق ما أكّده رئيس الهيئة الفرعية مراد بن سلامة لمراسل (وات) في الجهة.

وأوضح بن سلامة أن من أبرز المخالفات المسجلة استغلال الاطفال في الحملات الدعائية والاعتداء على مراقبين اثقنين تابعين للهيئة والقذف العلني وتعمّد تضليل الهيئة عن النشاط والتعليق خارج الاماكن المخصصة ودون التأشير على القائمات، إلى جانب الدعاية بالمنشآت العمومية ومنها مدرسة ومستشفى، مضيفا أن المخالفات الانتخابية تواصلت حتى اليوم رغم الصمت الانتخابي من خلال تعمّد القاء المطويات الدعائية في محيط مراكز الاقتراع ، حيث تم توجيه المراقبين لازالتها .


ولاحظ بن سلامة ان الهيئة وكعادتها باتت مستعدة على احسن وجه لانجاح الانتخابات بمناسبة يوم الاقتراع الرسمي يوم غد من خلال الاعداد اللوجستي لمراكز الاقتراع (208 ) ومكاتب الاقتراع (647 ) وتوزيع المواد الانتخابية الى جانب اعداد مركز الفرز الرئيسي بدار الثقافة الشيخ ادريس بتامين عال من قبل مصالح الامن والجيش الوطنيين مشكورين.
يشار إلى أن عدد المراقبين التابعين للهيئة الهيئة يبلغ 58 مراقبا وعدد 14 أعضاء مكاتب الاقتراع يقارب 2500 عضو ، وما يبلغ عدد الناخبين المسجلين 323471 ناخبا وناخبة، وفق تصريح سابق للمنسقة الجهوية للهيئة شيراز عياد.

  
  
     
  
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