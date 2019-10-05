تشريعية 2019.. وفد من البرلمان العربي يتابع الانتخابات التشريعية في تونس

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- يُشارك البرلمان العربي بوفد يضم ستة أعضاء من الجزائر والبحرين وقطر والقمر المتحدة وليبيا والمغرب، لمتابعة الانتخابات التشريعية في تونس والتي ستجري غدا الأحد.وقال البرلمان في بيان أصدره السبت، إن مشاركته تأتى بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، واستكمالاً لمشاركته في متابعة الاستحقاقات الانتخابية في تونس.وأكد حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها تونس في إطار تجربتها الناجحة في العالم العربي في الانتقال السلمي السلس للسلطة وعملية التحول الديمقراطي التي أشاد بها وأعرب عن دعمه لها.وسيقوم الوفد، وفق البيان، بعد إتمام متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات برفع تقرير يتضمن ملاحظاته لرئيس البرلمان العربي، وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات.