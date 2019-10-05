Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nasmat El Jonob  

تشريعية 2019.. وفد من البرلمان العربي يتابع الانتخابات التشريعية في تونس

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - يُشارك البرلمان العربي بوفد يضم ستة أعضاء من الجزائر والبحرين وقطر والقمر المتحدة وليبيا والمغرب، لمتابعة الانتخابات التشريعية في تونس والتي ستجري غدا الأحد.
وقال البرلمان في بيان أصدره السبت، إن مشاركته تأتى بناء على الدعوة الموجهة إليه من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجمهورية التونسية، واستكمالاً لمشاركته في متابعة الاستحقاقات الانتخابية في تونس.
وأكد حرصه على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها تونس في إطار تجربتها الناجحة في العالم العربي في الانتقال السلمي السلس للسلطة وعملية التحول الديمقراطي التي أشاد بها وأعرب عن دعمه لها.
وسيقوم الوفد، وفق البيان، بعد إتمام متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات برفع تقرير يتضمن ملاحظاته لرئيس البرلمان العربي، وللهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


  
  
     
  
cadre-dd7638becb67c450d3efd8444ef57afa-2019-10-05 13:14:13






0 de 0 commentaires pour l'article 190473



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 05 أكتوبر 2019 | 6 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
27°
 26° % 39 :الرطــوبة
تونــس 19°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1926°-2024°-1825°-1825°-20
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   230,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570281589|190473 135|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires