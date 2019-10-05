تشريعية 2019.. هيئة مكافحة الفساد تعلن عن اجراءاتها المتعلقة برصد حالات الفساد والتوثيق للمخالفات الإنتخابية

Samedi 05 Octobre 2019



وات

- أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن جملة من الإجراءات لمواصلة مهامها في رصد حالات الفساد والتحقّق فيها والتصدّي لها حرصا منها على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته .وأكّدت الهيئة في بلاغ لها انّ غرفة العمليات بالمقر المركزي التابعة لها ستظلّ بحالة انعقاد مستمر اليوم وغدا الأحد لتلقي وتجميع نتائج عمليّة رصد المخالفات الانتخابية.وأشارت إلى استمرار عمل الرقم الأخضر المجاني الخاص بالهيئة 80102222 بصفة استثنائيّة وذلك لتلقي مكالمات المواطنين للتبليغ عن المخالفات إضافة إلى مواصلة تأمين المكاتب الجهوية لحصص استمرار بمقراتها بالجهات لتلقي الإبلاغات والشكايات المتعلّقة بالتجاوزات الانتخابيّة.كما لفتت إلى أنّ ملاحظيها المعتمدين لدى هيئة الانتخابات سيواصلون مهامهم في أعمال الرصد الميداني والتوثيق للمخالفات الإنتخابية داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفات والاتصال بملاحظي الهيئة مباشرة .واكدت انّ فريقها سيواصل استكمال رصد المخالفة وفقا للمنهج المعتمد منهم لتثبيته مشيرة إلى أنّ أعضاء الفريق التابع لها يحملون زيّهم الحامل لشعار هيئة مكافحة الفساد وشارة الاعتماد المسلمة إليهم من قبل هيئة الانتخابات.