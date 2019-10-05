جمعية القضاة 'تستغرب' تصريحات رئيس الجمهورية حول وضعية القروي

Samedi 05 Octobre 2019
عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عن استغرابه من حديث رئيس الجمهورية المؤقّت محمد الناصر في خطابه أمس ، عن إجراء اتصالات من أجل إيجاد حل للمترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي وإطلاق سراحه، معتبرا أنّ ذلك لا يؤشر فعلا عن القناعة التامة بضرورة استقلال السلطة القضائية.
واعتبر أنّ التصريحات فيها نوع من الضغط على القضاء، داعيا الجميع إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية.
Credits Mosaique FM
وأكّد أنس الحمايدي أنّ اجتماع المجلس الوطني للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المنعقد اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، يأتي في ظرف خاص تواترت فيه الاعتداءات والضغوط على السلطة القضائية، مشيرا إلى أنّ المجلس سينظر اليوم في الاعتراضات على الحركة القضائية وقرب إحالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 على مجلس نواب الشعب، مطالبا بضرورة تضمين مقترح القضاة المتعلق باحداث صندوق جودة العدالة.
المصدر: موزاييك
واعتبر أنّ التصريحات فيها نوع من الضغط على القضاء، داعيا الجميع إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية.
Credits Mosaique FM
وأكّد أنس الحمايدي أنّ اجتماع المجلس الوطني للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المنعقد اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، يأتي في ظرف خاص تواترت فيه الاعتداءات والضغوط على السلطة القضائية، مشيرا إلى أنّ المجلس سينظر اليوم في الاعتراضات على الحركة القضائية وقرب إحالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 على مجلس نواب الشعب، مطالبا بضرورة تضمين مقترح القضاة المتعلق باحداث صندوق جودة العدالة.
المصدر: موزاييك
3 de 3 commentaires pour l'article 190470
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
27°
|26°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|26°-19
|26°-20
|24°-18
|25°-18
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 986) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(159 114) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 416) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 132) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 98 484) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 368) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 821) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 754) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 879) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 147) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 545) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 888) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 53 179) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 087) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 737) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 698) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 441) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 50 840) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 267) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 49 390) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:karim74 (Tunisia )
Sur: تشريعية 2019 .. غدا يشكّل التونسيون مشهدهم البرلماني القادم