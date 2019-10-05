Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Nasmat El Jonob  

جمعية القضاة 'تستغرب' تصريحات رئيس الجمهورية حول وضعية القروي

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عن استغرابه من حديث رئيس الجمهورية المؤقّت محمد الناصر في خطابه أمس ، عن إجراء اتصالات من أجل إيجاد حل للمترشح للدور الثاني للرئاسية نبيل القروي وإطلاق سراحه، معتبرا أنّ ذلك لا يؤشر فعلا عن القناعة التامة بضرورة استقلال السلطة القضائية.
واعتبر أنّ التصريحات فيها نوع من الضغط على القضاء، داعيا الجميع إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات السياسية.



Credits Mosaique FM


وأكّد أنس الحمايدي أنّ اجتماع المجلس الوطني للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المنعقد اليوم السبت 5 أكتوبر 2019، يأتي في ظرف خاص تواترت فيه الاعتداءات والضغوط على السلطة القضائية، مشيرا إلى أنّ المجلس سينظر اليوم في الاعتراضات على الحركة القضائية وقرب إحالة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020 على مجلس نواب الشعب، مطالبا بضرورة تضمين مقترح القضاة المتعلق باحداث صندوق جودة العدالة.
المصدر: موزاييك

  
  
     
  
cadre-8c73c4f3ed8de726965b320aa4fe2e5a-2019-10-05 13:57:43






3 de 3 commentaires pour l'article 190470

Fessi425  (Tunisia)  |Samedi 05 Octobre 2019 à 13h 48m |           
اصبرْ على كَيدِ الحَسودِ فإنَّ صَبرَكَ قاتِلُهْ
فالنَّارُ تأكلُ بعضَها إِنْ لَم تَجِدْ مَا تأكلُهْ
واصبرْ على الحُسادِ صَبرَ مُدَبّرٍ، قد أظهرَ الإِقبالَ في الإدبارِ
كم نالَ بالتَّدبيرِ مَن هو صَابرٌ ما لَم يَنَلْهُ بعسكَرٍ جَرارِ!
ورُبَّ حَسودٍ يَزدَريني بقلبِهِ إِذا رَامَ نُطقاً أَخرَسَتهُ المناقِبُ

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 05 Octobre 2019 à 13h 19m |           
خطاب رئيس الجمهورية الموقت كان خطابا تعيساً و خاوي و اجوف ذا لغة خشبية عفى عليها الدهر ...
خطاب إنسان " يردس " وحدو في بطحاء !!!!!

Nouri  (Belgium)  |Samedi 05 Octobre 2019 à 13h 18m |           
محمد الناصر من المنظومة القديمة لم يكن ديمقراطيا ولا يعرف العدالة كما نعرفها اليوم افكاره كالسبسي ولهم نفس الحزب الذي بنفسه له علاقة بنبيل االقروي



Présidentielles 2019
Législatives 2019
En continu

السبت 05 أكتوبر 2019 | 6 صفر 1441
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:25 17:59 15:26 12:15 06:18 04:52
27°
 26° % 39 :الرطــوبة
تونــس 19°
3.1 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
26°-1926°-2024°-1825°-1825°-20
  • Avoirs en devises
    17927,6

  • (4 oct)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 3,13560 DT        1$ =2,86063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 oct)   230,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1570281574|190470 8764|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires