تشريعية 2019 .. غدا يشكّل التونسيون مشهدهم البرلماني القادم

Samedi 05 Octobre 2019
وات - تجرى غدا الأحد 6 أكتوبر، داخل تونس، الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بـ27 دائرة انتخابيّة بعد أن كانت قد انطلقت أمس الجمعة بالدوائر الانتخابيّة بالخارج (6 دوائر انتخابيّة) لتتواصل على مدى 3 أيّام (4 و5 و6 أكتوبر) ، والتي بموجبها سيتشكّل المشهد النيابي الجديد والثاني في تاريخ تونس منذ الثورة بعد تجربة المجلس الوطني التأسيسي.
وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل .
أمّا العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وبخصوص السقف الجملي المحدّد للإنفاق على حملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدده الأمر الحكومي بستّ مرّات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
كما تُحرم القائمات المترشحة من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.
وتحرم أيضا القائمات المترشّحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة .
وتتسابق لهذه الإنتخابات التشريعية والتي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدا) أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية توزّعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة.
وتميّزت فترة الحملة الانتخابية لتشريعية 2019 بنوع من "الفتور والغموض" لدى المواطن لتوسّطها للدور الأول والثاني للانتخابات الرئاسيّة من جهة وبسبب النزاع الانتخابي الحاصل بخصوص الدورة الثانية للرئاسيّة لوجود أحد المترشّحين بالسجن (نبيل القروي) والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص وهو أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
كما تميّزت أيضا وفق تقارير الملاحظين ومكوّنات المجتمع المدني المهتمين بالشأن الإنتخابي بـ"ضعف الحضور ميدانيا بالنسبة للقائمات الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة، خاصّة في الأسبوع الأوّل من انطلاقها مقابل كثافة النشاط على صفحات التواصل الإجتماعي، وخاصّة على موقع "الفايسبوك".
وقد توجه أمس رئيس الجمهورية المؤقت محمّد الناصر بالدعوة إلى عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في المحطات الإنتخابية المقبلة بكثافة، معتبرا أن "تونس في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها، وأن التغيير رهين مشاركة جماعية مكثفة"، معتبرا أن الشباب يبقى قوة دفع وتقدم نحو المستقبل رغم ما تشعر به نسبة كبيرة منه من إحباط.
كما أشار إلى أنّ "تونس تعيش اليوم منافسة طبيعية للفوز بمنصب الرئاسة وبمقاعد في البرلمان، لكن يجب أن لا ينتج عنها شعور بالعداء، خاصة أن مهام فترة ما بعد الإنتخابات، تتطلب عملا مشتركا وروح تضامن بين مختلف المسؤولين، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية وخلافاتهم المنهجية أو المبدئية وكذلك عدم إقصاء أي فرد أو مجموعة، بالنظر إلى واجبهم المشترك لإعلاء مصلحة البلاد ومستقبلها".
من جهتها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوّل أمس عن قائمة مراكز الاقتراع التي سيتم تخصيص وقت استثنائي لفتحها وغلقها خلال يومي التصويت في الانتخابات التشريعية وفي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكشفت الهيئة أن 254 مركز اقتراع موزعين على خمس ولايات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، ستفتح يومي 6 و13 أكتوبر الجاري بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا، على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء، وذلك "ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية".
وتفتح بقية مراكز التصويت داخل تونس وخارجها عند الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس بالنسبة للمراكز داخلها، وبالتوقيت المحلي للبلد الذي يوجد فيه مركز الاقتراع في الخارج.
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت قد انطلقت منذ أمس الجمعة، من خلال عقد ندوات صحفيّة بمركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، في تقديم مستجدّات العملية الانتخابية.
وسيتمّ الإعلان عن النتائج الأوّلية يوم 10 أكتوبر 2019، ، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائيّة يوم 13 نوفمبر القادم ، وفق الرزنامة الرسمية التي ضبطتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وكانت الحملة الانتخابية للتشريعية قد انطلقت يوم 14 سبتمبر الماضي بالتزامن مع يوم الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسيّة في دورتها الأولى، وامتدت على مدى 21 يوما.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية والرئاسية 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين منهم مليون و885 ألف مسجل .
أمّا العدد الإجمالي لمكاتب الاقتراع فيبلغ 13830 مكتبا داخل تونس وخارجها.
وبخصوص السقف الجملي المحدّد للإنفاق على حملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدده الأمر الحكومي بستّ مرّات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
كما تُحرم القائمات المترشحة من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.
وتحرم أيضا القائمات المترشّحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق 4 أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة .
وتتسابق لهذه الإنتخابات التشريعية والتي سينبثق عنها المجلس النيابي القادم (217 مقعدا) أكثر من 1500 قائمة في مجمل الدوائر الانتخابية سواء داخل الوطن أو بالدوائر الانتخابية خارج حدود الجمهورية توزّعت بين قائمات حزبية وقائمات ائتلافية وأخرى مستقلة.
وتميّزت فترة الحملة الانتخابية لتشريعية 2019 بنوع من "الفتور والغموض" لدى المواطن لتوسّطها للدور الأول والثاني للانتخابات الرئاسيّة من جهة وبسبب النزاع الانتخابي الحاصل بخصوص الدورة الثانية للرئاسيّة لوجود أحد المترشّحين بالسجن (نبيل القروي) والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص وهو أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
كما تميّزت أيضا وفق تقارير الملاحظين ومكوّنات المجتمع المدني المهتمين بالشأن الإنتخابي بـ"ضعف الحضور ميدانيا بالنسبة للقائمات الحزبية أو الائتلافية أو المستقلة، خاصّة في الأسبوع الأوّل من انطلاقها مقابل كثافة النشاط على صفحات التواصل الإجتماعي، وخاصّة على موقع "الفايسبوك".
وقد توجه أمس رئيس الجمهورية المؤقت محمّد الناصر بالدعوة إلى عموم التونسيين والتونسيات، للمشاركة في المحطات الإنتخابية المقبلة بكثافة، معتبرا أن "تونس في حاجة إلى كافة أبنائها وبناتها، وأن التغيير رهين مشاركة جماعية مكثفة"، معتبرا أن الشباب يبقى قوة دفع وتقدم نحو المستقبل رغم ما تشعر به نسبة كبيرة منه من إحباط.
كما أشار إلى أنّ "تونس تعيش اليوم منافسة طبيعية للفوز بمنصب الرئاسة وبمقاعد في البرلمان، لكن يجب أن لا ينتج عنها شعور بالعداء، خاصة أن مهام فترة ما بعد الإنتخابات، تتطلب عملا مشتركا وروح تضامن بين مختلف المسؤولين، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية وخلافاتهم المنهجية أو المبدئية وكذلك عدم إقصاء أي فرد أو مجموعة، بالنظر إلى واجبهم المشترك لإعلاء مصلحة البلاد ومستقبلها".
من جهتها أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوّل أمس عن قائمة مراكز الاقتراع التي سيتم تخصيص وقت استثنائي لفتحها وغلقها خلال يومي التصويت في الانتخابات التشريعية وفي الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.
وكشفت الهيئة أن 254 مركز اقتراع موزعين على خمس ولايات، هي القصرين وقفصة وجندوبة وسيدي بوزيد والكاف، ستفتح يومي 6 و13 أكتوبر الجاري بشكل استثنائي عند العاشرة صباحا، على أن تغلق أبواب تلك المراكز عند الساعة الرابعة مساء، وذلك "ضمانا لسير العمليات الانتخابية في أحسن الظروف طبقا للقوانين والمعايير الدولية".
وتفتح بقية مراكز التصويت داخل تونس وخارجها عند الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس بالنسبة للمراكز داخلها، وبالتوقيت المحلي للبلد الذي يوجد فيه مركز الاقتراع في الخارج.
يذكر انّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كانت قد انطلقت منذ أمس الجمعة، من خلال عقد ندوات صحفيّة بمركزها الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، في تقديم مستجدّات العملية الانتخابية.
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