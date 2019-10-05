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كرة السلة: صالح الماجري ينضم مجددا الى ريال مدريد الاسباني

Samedi 05 Octobre 2019

Samedi 05 Octobre 2019
وات - سينضم اللاعب الدولي التونسي لكرة السلة صالح الماجري خلال الايام القليلة القادمة لفريق ريال مدريد الإسباني .
وافادت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم السبت على موقعها الرسمي " بعد تألقه اللافت في مونديال الصين لكرة السلة الذي اقيم مؤخرا .. سيتحول صالح الماجري خلال الأيام القليلة القادمة إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه الى فريق ريال مدريد مواصلا بذلك تشريف كرة السلة التونسية على الصعيد العالمي ".

وسبق للماجري (33 سنة) تقمص زي نادي العاصمة الإسبانية بين 2013 و 2015 وساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب قبل أن ينتقل الى دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA .

وكان دالاس مافريكس كشف في جويلية 2018 عن تجديد عقد لاعبه الدولي التونسي لموسم اضافي.

وجاء على موقع النادي في تدوينة انذاك " وقع صالح الماجري على عقد جديد يمتد لموسم اضافي واحد على الاقل بقيمة مالية قدرها 1 فاصل 6 مليون دولار".
وتكون صالح الماجري صلب فريق النجم الرياضي الساحلي (2010/2006) قبل ان ينتقل الى فريق انتوارب البلجيكي (2012/2010) ثم تحول الى ريال مدريد الاسباني الذي لعب له من 2013 الى 2015 .
وفي 30 جويلية 2015 كان اول لاعب من شمال افريقيا ينضم لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ضمن فريق دالاس مافريكس.

  
  
     
  
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