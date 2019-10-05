كرة السلة: صالح الماجري ينضم مجددا الى ريال مدريد الاسباني

Samedi 05 Octobre 2019
وات - سينضم اللاعب الدولي التونسي لكرة السلة صالح الماجري خلال الايام القليلة القادمة لفريق ريال مدريد الإسباني .
وافادت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم السبت على موقعها الرسمي " بعد تألقه اللافت في مونديال الصين لكرة السلة الذي اقيم مؤخرا .. سيتحول صالح الماجري خلال الأيام القليلة القادمة إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه الى فريق ريال مدريد مواصلا بذلك تشريف كرة السلة التونسية على الصعيد العالمي ".
وسبق للماجري (33 سنة) تقمص زي نادي العاصمة الإسبانية بين 2013 و 2015 وساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب قبل أن ينتقل الى دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA .
وكان دالاس مافريكس كشف في جويلية 2018 عن تجديد عقد لاعبه الدولي التونسي لموسم اضافي.
وجاء على موقع النادي في تدوينة انذاك " وقع صالح الماجري على عقد جديد يمتد لموسم اضافي واحد على الاقل بقيمة مالية قدرها 1 فاصل 6 مليون دولار".
وتكون صالح الماجري صلب فريق النجم الرياضي الساحلي (2010/2006) قبل ان ينتقل الى فريق انتوارب البلجيكي (2012/2010) ثم تحول الى ريال مدريد الاسباني الذي لعب له من 2013 الى 2015 .
وفي 30 جويلية 2015 كان اول لاعب من شمال افريقيا ينضم لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ضمن فريق دالاس مافريكس.
وافادت الجامعة التونسية لكرة السلة اليوم السبت على موقعها الرسمي " بعد تألقه اللافت في مونديال الصين لكرة السلة الذي اقيم مؤخرا .. سيتحول صالح الماجري خلال الأيام القليلة القادمة إلى مدريد لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه الى فريق ريال مدريد مواصلا بذلك تشريف كرة السلة التونسية على الصعيد العالمي ".
وسبق للماجري (33 سنة) تقمص زي نادي العاصمة الإسبانية بين 2013 و 2015 وساهم في تتويج الفريق بعدة ألقاب قبل أن ينتقل الى دوري كرة السلة للمحترفين الأمريكي NBA .
وكان دالاس مافريكس كشف في جويلية 2018 عن تجديد عقد لاعبه الدولي التونسي لموسم اضافي.
وجاء على موقع النادي في تدوينة انذاك " وقع صالح الماجري على عقد جديد يمتد لموسم اضافي واحد على الاقل بقيمة مالية قدرها 1 فاصل 6 مليون دولار".
وتكون صالح الماجري صلب فريق النجم الرياضي الساحلي (2010/2006) قبل ان ينتقل الى فريق انتوارب البلجيكي (2012/2010) ثم تحول الى ريال مدريد الاسباني الذي لعب له من 2013 الى 2015 .
وفي 30 جويلية 2015 كان اول لاعب من شمال افريقيا ينضم لدوري كرة السلة الامريكي للمحترفين ضمن فريق دالاس مافريكس.
En continu
- Hier 22:15 العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 60
- Hier 20:22 ''النهضة الرقم الصعب .. و اللحم المقدد''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:25
|17:59
|15:26
|12:15
|06:18
|04:52
|
24°
|27°
|% 41
|:الرطــوبة
|تونــس
|20°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|27°-20
|26°-20
|25°-18
|25°-19
|25°-20
Follow @babnet_Tunisie
(200 956) فيصل القاسم: أدعو إلى طرد تونس من
(155 515) آخر عمليات سبر الآراء..
(146 406) هيئة الانتخابات: النتائج الأولية
(120 081) فيديو اليوم : زلة لسان مراسلة القن
( 98 098) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 74 091) بشرى بالحاج حميدة: قيس سعيد ليس سل
( 71 777) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 65 749) عمرو أديب يسأل أبو بكر الصغير والف
( 62 856) وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنا
( 62 001) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 54 419) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
( 53 169) منير بن صالحة: بن علي ترك رسالة
( 53 079) فيديو اليوم: السفير الفرنسي يتابع
( 52 734) سلمي اللومي تدشن مقر حزب الأمل بب
( 52 682) نبيل القروي يكذّب لطفي العماري وين
( 52 429) سيف مخلوف يهزم جميع المترشحين للرئ
( 52 243) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 50 813) على فرنس24: مرشحة تحيا تونس ترمي م
( 50 184) ياسين العياري يكذّب بوغلاّب ويتحدّ
( 49 385) فيديو اليوم : '''قصّة '' ''سعدو
Par:falfoul (Tunisia )
Sur: لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّوا بالحياد، شنوة هالبلاتوات ناس كأنّها في قهوة تخلق في حالة احتقان وتدمّر في الشعب