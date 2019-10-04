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بنزرت: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام متقاعد بتهمة ''محاولة القتل العمد''

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - في حادثة مماثلة بقدر ما لواقعة مدينة سوسة، أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، في ساعة متأخرة من نهار اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق محام متقاعد بتهمة "محاولة القتل العمد" و"عدم إنجاد شخص" في حالة خطر، وفق تأكيد مصدر محلي مسؤول لمراسل "وات" بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن المظنون فيه تفطن يوم الخميس إلى وجود شخص كان بصدد سرقة الرمان من حديقة منزله، فقام باستعمال بندقية تعمل بالضغط الهوائي(كرابيله) أصابته على مستوى الصدر، وهو ما تطلب نقل المصاب لمستشفى الأمراض الصدرية بأريانة، أين خضع لعملية جراحية، وحالته مستقرة، بالتوازي مع استدعاء المحامي إلى مقر الأمن لسماعه في جملة التهم المنسوبة إليه.
وبين أنه بعرض المشتكى به، المحامي المتقاعد، صباح الجمعة، على أنظار النيابة العمومية، أذنت هذه الأخيرة بإحالته على التحقيق، حيث تقرر، عقب حضوره مرفوقا بلسان الدفاع المتكون من مجموعة من المحامين، تأخير السماع لموعد لاحق، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.


يذكر أن المحامي المتهم (71 سنة)، تم نقله الليلة للمستشفى بعد أن أغمي عليه حين سماعه بقرار إيقافه، حيث سيبيت الليلة هناك، وحالته مستقرة، قبل إتمام باقي الاجراءات القانونية المعلومة لمن في مثل وضعيته، حسب نفس المصدر.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 190451

Essoltan  (France)  |Vendredi 04 Octobre 2019 à 22h 20m |           
C'est quoi ces Avocats qui ont perdu la tête ?
avant hier on tuait pour legitime de defence , hier on attaquait le Procureur de la République et aujourd'hui même en étant à la retraite on n'a pas envie de ranger son fusil .
Maîtres , je vous dois le respect mais dites-moi c'est quoi ce virus qui est entrain de ronger votre corps noble ...



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