بنزرت: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق محام متقاعد بتهمة ''محاولة القتل العمد''

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - في حادثة مماثلة بقدر ما لواقعة مدينة سوسة، أصدر قاضي التحقيق بالمكتب الرابع بالمحكمة الابتدائية ببنزرت، في ساعة متأخرة من نهار اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق محام متقاعد بتهمة "محاولة القتل العمد" و"عدم إنجاد شخص" في حالة خطر، وفق تأكيد مصدر محلي مسؤول لمراسل "وات" بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته أن المظنون فيه تفطن يوم الخميس إلى وجود شخص كان بصدد سرقة الرمان من حديقة منزله، فقام باستعمال بندقية تعمل بالضغط الهوائي(كرابيله) أصابته على مستوى الصدر، وهو ما تطلب نقل المصاب لمستشفى الأمراض الصدرية بأريانة، أين خضع لعملية جراحية، وحالته مستقرة، بالتوازي مع استدعاء المحامي إلى مقر الأمن لسماعه في جملة التهم المنسوبة إليه.
وبين أنه بعرض المشتكى به، المحامي المتقاعد، صباح الجمعة، على أنظار النيابة العمومية، أذنت هذه الأخيرة بإحالته على التحقيق، حيث تقرر، عقب حضوره مرفوقا بلسان الدفاع المتكون من مجموعة من المحامين، تأخير السماع لموعد لاحق، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
يذكر أن المحامي المتهم (71 سنة)، تم نقله الليلة للمستشفى بعد أن أغمي عليه حين سماعه بقرار إيقافه، حيث سيبيت الليلة هناك، وحالته مستقرة، قبل إتمام باقي الاجراءات القانونية المعلومة لمن في مثل وضعيته، حسب نفس المصدر.
وأوضح المصدر ذاته أن المظنون فيه تفطن يوم الخميس إلى وجود شخص كان بصدد سرقة الرمان من حديقة منزله، فقام باستعمال بندقية تعمل بالضغط الهوائي(كرابيله) أصابته على مستوى الصدر، وهو ما تطلب نقل المصاب لمستشفى الأمراض الصدرية بأريانة، أين خضع لعملية جراحية، وحالته مستقرة، بالتوازي مع استدعاء المحامي إلى مقر الأمن لسماعه في جملة التهم المنسوبة إليه.
وبين أنه بعرض المشتكى به، المحامي المتقاعد، صباح الجمعة، على أنظار النيابة العمومية، أذنت هذه الأخيرة بإحالته على التحقيق، حيث تقرر، عقب حضوره مرفوقا بلسان الدفاع المتكون من مجموعة من المحامين، تأخير السماع لموعد لاحق، مع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
يذكر أن المحامي المتهم (71 سنة)، تم نقله الليلة للمستشفى بعد أن أغمي عليه حين سماعه بقرار إيقافه، حيث سيبيت الليلة هناك، وحالته مستقرة، قبل إتمام باقي الاجراءات القانونية المعلومة لمن في مثل وضعيته، حسب نفس المصدر.
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Par:essoltan (France )
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