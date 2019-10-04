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الحكومة الايطالية تصدر مرسوما جديدا يسهل اعادة المهاجرين الى 13 دولة من بينها تونس

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - أصدرت الحكومة الايطالية مؤخرا، مرسوما جديدا يسهل إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، ويشمل 13 دولة من بينها تونس، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الشؤون الخارجية بايطاليا.

وأعلن دي مايو، اعتزامه أداء زيارة قريبا الى تونس والمغرب، من أجل التباحث في تعزيز الاتفاقيات الخاصة بترحيل المهاجرين الى أوطانهم"، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الايطالية اليوم الجمعة. وقال إن "هناك 13 دولة مدرجة في المرسوم الحكومي الجديد، الذي تُختصر فيه إجراءات إعادة المهاجرين إلى أوطانهم"، وتشمل تونس وألبانيا والجزائر والبوسنة والهرسك والرأس الأخضر وكوسوفو وغانا ومقدونيا الشمالية والمغرب والجبل الأسود والسنغال وصربيا وأوكرانيا.
وكشف ، أن "بلاده قد أبرمت سابقاً اتفاقات مع المغرب وتونس بشأن عمليات الإعادة"، لكن "هذه الإتفاقات تحتاج الى "تعزيزها أو المصادقة عليها".

وأفاد أنه سيطلب أثناء زيارته المرتقبة الى تونس عقد "اجتماع لمجموعة العمل الإيطالية التونسية"، بهدف "زيادة عمليات الإعادة إلى الوطن"، للمهاجرين غير النظاميين.
وأكد بالقول "نريد التحدث في أقرب وقت ممكن مع الحكومة التي ستفرزها الانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها يوم الأحد القادم لتنفيذ بنود الاتفاقية الشهيرة، حول ترحيل المهاجرين".
جدير بالتذكير أن بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس أفادت ، أنّ أكثر من 3 آلاف مهاجر تونسي غير نظامي وصلوا خلال العام الفارط إلى ايطاليا ، وأن تونس احتلت المرتبة الأولى خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2018 من حيث عدد المهاجرين غير النظاميين نحو ايطاليا خلال هذه الفترة.

  
  
     
  
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