تشريعية 2019-بن عروس: تأهيل الروضات البلدية وتجميع الإدارات العمومية في أقطاب موحدة أهم محاور البرنامج الانتخابي لقائمة ''تحرّك'' المستقلّة

Vendredi 04 Octobre 2019



وات

- تطرح قائمة "تحرك" المستقلة المترشحة عن الدائرة الانتخابية بن عروس، في برنامجها الانتخابي، تأهيل الروضات البلدية وتجميع الإدارات العمومية في أقطاب موحدة لتسهيل الإجراءات الإدارية للمواطنين والتسريع في عملية إسداء الخدمات.وبيّنت رئيسة القائمة، كوثر العابد، في تصريح لـ(وات)، اليوم الجمعة، ان القائمة ستعمل كذلك على تطوير الجانب التكويني ليتلائم مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية ويقلص من نسبة البطالة، كما ستعمل على تأهيل دور الثقافة والشباب لتصبح من مؤسسات الجيل الثاني، فضلا عن العناية بكبار السن من خلال تأهيل مختصين وإحداث مؤسسات للعناية بهم .وتمثل مشكلة التلوث وخاصة البحري منه، معضلة بيئية في المحيط الحضري لجهة بن عروس، وهو ما يستدعي، وفق العابد، إيجاد برنامج انقاذ عاجل ومتوسط المدى للشريط الساحلي للضاحية الجنوبية، التي تشكو كذلك من ضعف في إمكانيات المؤسسات الصحية وانتشارها بشكل متساو بين كافة المناطق.