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تشريعية 2019-منوبة /قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري بمنوبة/زيارة ميدانية باشراف امين عام الحزب

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - ختمت قائمة الاتحاد الشعبي الجمهوري انشطتها الحزبية طيلة الحملة الانتخابية عشية اليوم الجمعة بزيارة ميدانية باشراف امين عام الحزب لطفي المرايحي لعدد من احياء الدندان ومنوبة ووادي الليل .
وتحت شعار "غدوة لينا" وزع اعضاء القائمة وقواعدها البيان الانتخابي والمطويات على المواطنين والتجار كما دخل المرايحي في حوارات مباشرة تناولت مواقف حزبيه من الوضع السياسي واهدافه القادمة.

برنامج القائمة الحزبية التي يتراسها السيد الغندوري يتضمن عددا من النقاط التي شملت مختلف القطاعات في الجهة حسب تصريح المترشحة مريم الغويلي (عدل تنفيذ) لمكتب وات بمنوبة.


واضافت ان القائمة التي تلتزم بمبادئ الحزب القائمة على علوية القانون واكتمال سيادة وعزة ومناعة الوطن بتطبيق القانون على القوي قبل الضعيف ستعمل على ترميم الاقتصاد وضمان تعافيه بحماية المؤسسات التونسية من منافسة التوريد العشوائي وزتنفيذ الاصلاحات المستعجلة في الصحة والتعليم والامن والقضاء والقضاء البطالة ودفع الاستثمار.
كما تعهدت القائمة حسب تعبيرها بالبحث عن حلول عملية للمؤسسات الصناعية المغلقة بمنوبة واحداث سوق جملة ومسلخ عصري لتنشيط الحركة الاقتصادية وتعديل الاسعار والتحكم في مسالك التوزيع.

وتتعهد القائمة كذلك بتسوية الوضعيات العقارية العالقة للاراضي الدولية والسقوية واراضي وادي مجردة والعقارات السكنية والمناطق الصناعي بمختلف مناطق الولاية من خلال مسح اجباري واسناد شهائد ملكية لمالكي العقارات .

من جهته اعتبر امين عام الحزب المرايحي ان الحزب مترشح ف22 دائرة ومساند لقائمة مستقلة في دائرة شمال( فرنسا1 ) وهي جميعا تتبنى خط علوية القانون وتطبيقه على الجميع كمبدأ اساسي من مبادئ الجمهورية فلا سبيل الى الافلات من القانون مع تطبيق سياسة حمائية قطاعية اجتماعية واقتصادية تمكن من انعاش الاقتصاد والقضاء على البطالة.
وقد شملت الزيارة الميدانية نهج محمد علي وحي 03 اوت بالدندان وسبرولس بمنوبة ثم وادي الليل .

  
  
     
  
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