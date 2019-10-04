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تشريعية 2019-قابس: القائمة الائتلافية ''الجبهة'' تتعهد بالعمل على إنجاز المشاريع المعطلة

Vendredi 04 Octobre 2019

Vendredi 04 Octobre 2019
وات - زارت القائمة الائتلافية "الجبهة" المترشحة للانتخابات التشريعية، عن دائرة قابس في نطاق حملتها الانتخابية مختلف مناطق الجهة، أين كانت لها اتصالات مباشرة بالاهالي والمتساكنين، أطلعتهم من خلالها على برنامجها الانتخابي.

وتعهّدت هذه القائمة، التي يرأسها محسن النابتي، بالعمل على تفعيل المشاريع المعطلة التي صدرت بشأنها قرارات وزارية وفي مقدمتها المستشفى الجامعي الجديد وتطوير المستشفيين المحليين بالحامة ومارث إلى مستشفيين جهويين والنهوض بالخدمات الصحية بمختلف المراكز الصحية، مؤكدة انه بوسع الجهة أن تتحول الى قطب صحي كبير مشع على محيطه الإقليمي والوطني، وفق تعبيره.
وبيّنت هذه القائمة، أنها ستعمل على طرح ملف التلوث بجهة قابس بصفة جدية، فضلا عن إيلاء الأولوية لعدد من المشاريع على غرار الخط البحري لنقل الحاويات والمنطقة اللوجستية، متعهدة بالعمل على دفع التشغيل وعلى تطوير شبكة الطرقات، حتّى تكون رافدا لدفع الاستثمار بمختلف ربوع الولاية.

كما وعدت بالعمل على النهوض بقطاع النقل والقطاع الفلاحي، ملاحظة ان المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع هيكلية وان الوضع يتطلب القيام بثورة فلاحية حتى تتمكن تونس من تحقيق أمنها الغذائي.
ووعدت هذه القائمة الناخبين بالدفاع بكل قوة عن الاستحقاقات التنموية لولاية قابس، معتبرة أن قضيّة التلوث بهذه الولاية تعد قضية أمن قومي وتتطلب وجود نواب يدافعون عنها بكل شراسة حتى يتمتع أهالي قابس بحقهم في العيش في بيئة سليمة.

  
  
     
  
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